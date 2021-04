El agridulce Óscar póstumo

El premio de la academia, es uno de los reconocimientos más importantes para aquellos que dedican su vida al cine, sin embargo, muchos de ellos no pudieron celebrar su triunfo en vida, siendo galardonados con un Oscar póstumo.

Generalmente, se trata de un momento agridulce, donde escuchar el nombre de los galardonados en cuestión conlleva a un tumulto de emociones; los asistentes no pueden celebrar al momento, con abrazos y reconocimiento a su colega, y deben conformarse con otorgarle el "visto bueno" a su interpretación en producciones que quizá no llegaron a ver terminadas.

El próximo domingo 25 de abril se celebrarán los premios Oscar 2021, en los cuales, Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del año 2020 a causa del cáncer, se posiciona como favorito a llevarse el premio en la categoría de Mejor Actor Principal.

De conseguirlo, pasaría a la historia como el segundo actor en reinar en dicha categoría tras su fallecimiento.

EL COMIENZO

En el año de 1939, la película "Lo que el viento se llevó" se coronó llevándose ocho premios en una noche, sin embargo, el escritor Sidney Howard, no estuvo ahí para recibir el premio por su guión en el ya clásico filme.

Este premio póstumo marcaría la pauta a dar el reconocimiento a aquellos quienes, pese a su ausencia, lo merecen. En el año 2005, Howard volvió a ser reconocido con un premio honorífico como escritor y director, poniendo bajo el reflector su trabajo e influencia en la industria cinematográfica.

PETER FINCH

Fue en 1977, cuando Peter Finch se convirtió en el primer, y hasta ahora único, actor en ser galardonado al Mejor Actor luego de su fallecimiento. Este reconocimiento tuvo lugar gracias a la cinta "Network", la cual se llevó otros 3 premios esa noche, incluyendo Mejor Actriz y Mejor Guión.

Finch falleció dos meses antes de que fuera realizada la ceremonia, por lo que no pudo recibir su premio en vida, siendo el escritor de la película, Paddy Chayefsky, quien los recibió en su nombre, marcando un momento histórico para el cine.

MÁS PREMIADO

Walt Disney es el hombre con más estatuillas del Oscar, acumulando 22 de estas. Sin embargo, una de las más importantes se la llevó en 1969, dos años después de su muerte, por su contribución dentro del corto "Winnie the Pooh and the Blustery Day", en la categoría de mejor corto animado.

LOS MÚSICOS

Howard Ashman fue otro de los que marcaron la historia tanto del cine como de la música, siendo el compositor de diversas bandas sonoras como la de "La Sirenita" y "Aladdin", sin embargo, fue su trabajo en "La Bella y la bestia" lo que lo llevó a ser galardonado después de su fallecimiento.

Ashman ganóe el Oscar póstumo a Mejor Canción Original por el tema homónimo de la película. El músico falleció dos semanas antes de la ceremonia tras complicaciones con el VIH/Sida, recibiendo su premio su esposo, Bill Lauch.

Por otro lado, el músico y productor Gil Friesen es el caso más reciente de un Oscar póstumo, ganando bajo la categoría de mejor documental en el 2013 gracias a su trabajo en "20 Feet from Stardom". Friesen falleció meses antes de la premiación tras padecer leucemia.

HEATH LEDGER

Probablemente Heath Ledger sea poseedor del Oscar póstumo más recordado de la historia, llevándose la estatuilla por su icónica e inconfundible actuación como el "Joker" en la cinta de Christopher Nolan, The Dark Knight.

Ledger falleció un mes antes de los premios Oscar del año 2008, debido a una intoxicación con diversas drogas. El premio fue recibido por la familia del actor, quienes celebraron su carrera, vida y legado.