Acumula 12 millones en 24 horas

Luego de la revelación de la canción "Botella tras botella" de Christian Nodal y Gera MX, los fanáticos del cantante manifestaron su emoción en redes sociales, llevándolo a acumular 12 millones de reproducciones en menos de 24 horas después del estreno.

"Hoy es un gran día raza, me llena de orgullo y nostalgia ver hasta dónde puede llegar un proyecto como el mío que comenzó en una calle normal, sin reflectores, ni familia dentro de la música, ni con la más mínima idea de todo lo que pude lograr con mucho esfuerzo, y sueños gigantes, gracias por cuidarme y por respaldarme en este camino, todos y cada uno de ustedes son parte de mi película, si estás leyendo esto y escucharte mi música, te agradezco de corazón por todo lo que me has llevado a conocer y vivir", escribió escribió Gera en su cuenta de Instagram ante el estreno del éxito que protagonizó junto con Nodal.

Los internautas no hicieron esperar su manifestación ante la llegada del nuevo tema, posicionándose rápidamente en tendencia tanto plataformas como Tweeter y Spotify.

Nodal y Gera realización una colaboración donde mezclaron el género ranchero y el hip-hop, inpirándose en el tema del desamor.