Convocan a jornada de esterilización en GP

Hoy se llevará a cabo una jornada de esterilización de mascotas en las instalaciones de Control y Bienestar Animal de Gómez Palacio.

Será de 08:00 a 13:00 horas en el edificio ubicado en calle prolongación Vergel número 2986 norte, en la colonia Nuevo Los Álamos, por lo que hay que acudir con tiempo. Es necesario que el animal no se encuentren en celo, que si es hembra no esté preñada, con un ayuno mínimo de ocho horas, no ser menor a cuatro meses ni mayor a ocho años, llevarlo limpios y en buen estado físico y de salud. El servicio es gratuito.