Pide alcalde de Torreón 'responsabilidad' a ediles de oposición tras señalamientos a finanzas

El alcalde de Torreón, acompañado de ediles de la fracción del Partido Acción Nacional, respondió hoy viernes a los señalamientos que realizaron ediles de la oposición durante la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se impusieron y votaron en contra los avances de gestión financiera del primer trimestre de este 2021 y del mes de marzo, hecho hasta ahora inédito en lo que va de la administración.

Sergio Lara Galván señaló que "llama la atención" el hecho de que algunos ediles que antes pertenecían a las filas de Acción Nacional, que habían aprobado temas similares hasta hace unos meses, ahora se unan a la oposición y hagan señalamientos en contra del Ayuntamiento.

Además hizo énfasis en que los avances de gestión financiera que se votaron en contra serán canalizados al Congreso del Estado y posteriormente se les dará el cauce legal y operativo que corresponde, por lo que descartó mayores inconvenientes para el ejercicio financiero.

"Cabe destacar que los tres años pasados y los tres meses anteriores pues estas cuentas fueron votadas a favor, en obvias razones dentro de la mayoría, no fueron votadas por unanimidad, en ese aspecto estamos viendo que hay alguna otra motivación diferente, no quiero entrar en esa polémica, pero pues queda clara la situación, aquí el llamado que vuelvo a hacer a todos los ediles en general, porque somos un cuerpo colegiado, es que nos conduzcamos con la responsabilidad, con el compromiso que tenemos ante la sociedad y que no permee dentro de nuestra labores los procesos electorales, en ese sentido y obvias razones estamos dentro de un proceso electoral, todos lo sabemos en un mes y una semana este deberá de concluir".

El alcalde de Torreón además hizo referencia a las acusaciones de presunto desorden financiero y de opacidad que lanzaron los ediles de oposición, en ese aspecto brindó un mensaje a la ciudadanía para que tengan "tranquilidad" de que sus recursos están siendo manejados con "responsabilidad" y sin mayores situaciones por ocultar.

"Tenemos una administración sólida, que tenemos una administración que no ha requerido de pedir, ni quedar con endeudamientos ni empréstitos... De manera muy responsable y transparente hemos ido calificados como uno de los gobiernos municipales a nivel nacional que cumplen con todas y cada una de las obligaciones que en esta materia se exige".