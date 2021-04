Se impone oposición en Cabildo de Torreón; votan contra ejercicios financieros

Por primera vez en la presente administración municipal de Torreón se votaron en contra los avances de gestión financiera del primer trimestre de 2021 y del mes de marzo, esto de parte del Cabildo.

Con 10 votos en contra de ediles del PRI, Morena y de los independientes se rechazaron ambos dictámenes por presentar diversas inconsistencias y falta de claridad, esto durante la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo que se realizó hoy viernes de forma híbrida (física y virtual).

Durante la votación además los propios regidores, regidoras y síndica de vigilancia mostraron letreros en los que exigieron la comparecencia inmediata de la tesorera municipal, Mayela Ramírez.

En sus intervenciones, ediles como Ignacio Corona, Ignacio García y Dulce Pereda señalaron también un presunto ejercicio irregular del programa de apoyo alimentario, mismo del que se ejercen 12 millones de pesos para repartir de despensas, esto pese a no estar contemplado en el presupuesto de egresos de este año.

No obstante, fue al finalizar la Sesión Ordinaria de Cabildo que los ediles de oposición ofrecieron una rueda de prensa para explicar a detalle sus posturas y reclamos a la presente administración.

"Nos dimos cuenta al revisar las reglas de operación, en un análisis conjunto, que en una de estas, en el programa alimentario que publicó la Dirección de Desarrollo Social, se crea otro programa que no aparece en el presupuesto de egresos, como se dijo en la sesión, el 30 de diciembre se autorizó el presupuesto de egresos de la administración y ahí se establecieron los programas uno por uno, también su presupuesto, derivado de esto se tienen que publicar las reglas de operación para precisamente eso, informar a la sociedad cómo pueden ser beneficiarios de los mismos... Crean un programa nuevo que le denominan Apoyo Económico Complementario Alimentario por Contingencia, en este le establecen 12 millones de pesos", señaló el regidor Ignacio Corona.

Por su parte, el ahora regidor independiente, Ignacio García, advirtió que de no aclararse la situación de inmediato, mediante comparecencia de la tesorera y del titular de Desarrollo Social, César de la Garza, acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para interponer las denuncias correspondientes.

También tomó la palabra la síndica de vigilancia y líder de la fracción del PRI, Dulce Pereda, quien recordó que además de la situación de presunta irregularidad en el programa alimentario, se siguen con nula respuesta de parte de la titular de Programas y Gabinetes de la Administración Pública Municipal, pues en lo que va de este año no se han dado a conocer los Programas Operativos Anuales de cada área, lo que refleja una supuesta falta de transparencia y opacidad en el manejo de los recursos.

"Ese también fue uno de los posicionamientos de nuestra fracción, esta es la tercera vez que la directora encargada de estos programas operativos tendría que estar presente para darnos la información, no nos dio la de 2020, del cierre y no nos ha podido dar la de 2021 del primer trimestre, ahí te puedes dar cuenta que no están aplicando correctamente los recursos, pero que tampoco le están dando importancia a los programas operativos que vienen como ley, lo tienes que transparentar a la ciudadanía... En este momento ya va a tener que ser obligada a que se presente", señaló Pereda Ezquerra.