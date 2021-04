Desde Lerdo, llegan los elotes Rosy

A lo largo de 40 años, los elotes Rosy se han vuelto una tradición en Lerdo, Durango.

Dicen por ahí que quien va a Lerdo y no come nieve Chepo o un elote de Rosy, en definitiva no visitó la llamada “Ciudad Jardín”.

La señora Raquel Morales, quien es encargada de preparar los elotes en su carrito ubicado en la avenida Sarabia esquina con Allende, visitó hoy el programa Siglo en Vivo, Un Enlace con la Ciudadanía. En esta ocasión, no figuró “Flippy” Nevárez porque le tocó vacunarse contra COVID-19, ya que es maestro; lo suplió nuestro conductor Javier Chavero.

Raquel comentó que su papá fue quien inició este negocio en 1980 y desde entonces no han descansado. Tanto ella como su familia se encuentran contentos de preparar estos antojitos de lunes a domingo de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

“Somos los mejores, cuando gusten echarse un elotito, pues ahí estamos”, comentó Morales. Dijo que la gente pide desde elotes enteros hasta los chorreados que son papas fritas con elotes y queso.

Morales dio a conocer que también exportan elotes ya que, “hay quienes compran elotes y se los llevan a otras partes del país o del extranjero”.

Raquel enseñó a Chavero a preparar elotes y es que otros conductores de "SIglo En Vivo" como Humberto Vázquez y Aarón Arguijo se acercaron al foro atraídos por el exquisito olor de estos alimentos, y Javier los atendió tras haber aprendido su preparación.

Morales informó que su salsa casera es también un atractivo, de ahí que tanta gente prefiera sus elotes.

Por último, comentó que el nombre del establecimiento es un homenaje a su abuela "Rosy".