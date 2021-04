Christian Nodal estrena Botella tras botella junto a Gera MX

A menos de 24 horas de su estreno, Botella tras botella ya alcanza más de 12 millones de reproducciones en YouTube.

Se trata de una colaboración de Christian Nodal y el rapero Gera MX, quienes realizaron una fusión del género ranchero con hip-hop en este tema inspirado en el desamor.

"Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella, de ella nomas hablo en todas mis pedas", dice la melodía de la que también se realizó un video a blanco y negro en donde participan ambos artistas.

"Hoy es un gran día raza, me llena de orgullo y nostalgia ver hasta dónde puede llegar un proyecto como el mío que comenzó en una calle normal, sin reflectores, ni familia dentro de la música, ni con la más mínima idea de todo lo que pude lograr con mucho esfuerzo, y sueños gigantes, gracias por cuidarme y por respaldarme en este camino, todos y cada uno de ustedes son parte de mi película, si estás leyendo esto y escucharte mi música, te agradezco de corazón por todo lo que me has llevado a conocer y vivir", escribió escribió Gera en su cuenta de Instagram ante el estreno del sencillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GERA MX AK47 BOYZ (@geramx1)