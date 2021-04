El dinero no te define en la cancha: portero del Puebla

¿Quién es la figura del Puebla? Algunos dirían que el novel técnico Nicolás Larcamón, de apenas 36 años de edad. Otros que el delantero de moda, Santiago Ormeño. Unos más dicen que Omar Fernández... "Pues no, en otros equipos se buscan figuras, muchos quieren ser los que llamen la atención, en Puebla no los hay, aquí la figura es el equipo" asegura en forma contundente Antony Silva, experimentado portero paraguayo de La Franja.

Silva, uno de los líderes de los camoteros, tiene claro que todo lo que ha logrado el equipo, estar entre los cuatro primeros de la tabla, manejando un presupuesto muy modesto, "no es una casualidad, es una causalidad [relación causa efecto]; además el dinero no te define en la cancha, no decide qué jugador es mejor que otro".

De los 18 clubes de la Liga MX, el Puebla maneja una nómina de alrededor de 29 millones de dólares, la número 14, muy por debajo de la de Monterrey (84.5), América (80) y Cruz Azul (77.3), pero eso sólo es una muestra más de que el trabajo está por encima del poderío económico.

"Cruz Azul, América, Monterrey tienen estructuras económicas muy fuertes, pero eso no significa que tengan mejores futbolistas. El dinero no te hace mejor equipo. De a poco, ahí vamos. He estado en equipos importantes y el de menor presupuesto muchas veces te demuestra que eso no vale en los juegos. Queremos conseguir cosas importantes y vamos por ese camino difícil que no todo el mundo quiere tomar. Faltan dos juegos aún y queremos mejorar en todo".

Antony Silva, nacido en Asunción, Paraguay, hace 37 años, llegó a México después de pasar por equipos de prosapia en su país y Sudamérica.

"El futbol mexicano siempre es buena opción. Sabía que el Puebla había tenido muchos problemas económicos y de pagos, pero esta directiva funciona muy bien, y eso te da mucha tranquilidad. Hay grandes porteros, la muestra está en [Jesús] Corona y (Guillermo) Ochoa, no por nada sus equipos son los líderes".

Así que no hay que menospreciar al Puebla: "Nos falta jugar contra Pumas y Santos, ya nos enfrentamos contra casi todos en el torneo y hemos conseguido más buenos resultados que malos, y la tabla lo refleja... Ningún rival va a encontrar a un Puebla fácil… Esto no es no es una casualidad... Esto es de trabajo".

* PERFIL

Antony Domingo SIlva.

El veterano portero es seleccionado de Paraguay.

EDAD: 37 AÑOS

DEBUT: CERRO CORÁ EN 2000

JUEGOS CON PUEBLA: 15

GOLES RECIBIDOS: 14