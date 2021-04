'No me da pena', dice Irina Baeva tras ser llamada rompe hogares

Parece que la polémica en torno a la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto está lejos de terminar, y es que la actriz de origen ruso dejó ver uno de los tantos insultos que recibe en redes sociales por haber iniciado un tórrido romance con el actor cuando presuntamente estaba casado con Geraldine Bazán.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Baeva respondió a la crítica de una internauta durante una ronda de preguntas y respuestas que realizó la artista.

“¿Por qué eres bien put* y rompe hogares? Pero responde, que no te de pena tu realidad”, cuestionó la participante de la dinámica.

Por lo que Irina no se quedó callada y contestó: “Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón”, comentó Baeva.

Y continuó: “Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. ¡Bendiciones!, concluyó la actriz de 28 años.

De esa forma, la prometida de Gabriel Soto volvió hacer frente a las críticas por su polémica relación que inició en 2018 y por la que ha sido señalada de entrometerse en el matrimonio con Geraldine Bazán, con quien el histrión procreó dos hijas.

La pareja fue relacionada sentimentalmente desde 2017, cuando protagonizaron dos proyectos, uno en televisión y otro en teatro, aunque siempre negaron que existiera una relación sentimental porque el actor aún estaba casado con Bazán.

Fue en febrero del 2019 cuando la bomba estalló. Gabriel Soto e Irina Baeva presumieron su amor en las páginas de la revista ¡Hola!, lo que impulsó a la madre de las hijas del actor a contar su verdad de la historia, en la que se ventiló la infidelidad y traición por parte del actor y el acoso de la modelo rusa.

