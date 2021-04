El América se plantea cómo vencer al Cruz Azul

América y Cruz Azul se volverán a ver las caras en una nueva edición del “Clásico Joven”, por la Jornada 15 del Torneo Guardianes Clausura 2021, partido que encontrarás en Bet365.

Sería la edición número 44 del clásico, el cual tiene un historial de 17 victorias para el América, 13 para Cruz Azul y 13 partidos empatados.

El encuentro llega en el momento perfecto: La Máquina marcha puntero del campeonato con 36 puntos, dos unidades por encima de Las Águilas. Por lo cual el equipo de Santiago Solari se plantea cómo derrotar a Cruz Azul para asaltar el primer lugar.

Adicionalmente, el campeonato entra en su recta final y una victoria del equipo celeste podría ser un gran paso para amarrar el primer lugar.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo azulcrema no la tiene nada fácil, Cruz Azul no solo es el primero de la tabla, sino que lleva 12 victorias seguidas. La última por la mínima ante las Chivas de Guadalajara, que no han tenido su mejor campeonato.

Asimismo, el América viene de 8 victorias seguidas, su última derrota fue 3-0 ante Atlas en la Jornada 7.

Las Águilas llegan al Clásico Joven tras dos contundentes victorias 1-3 ante Tigres y 0-1 contra Olimpia, este último por los octavos de final de la CONCACAF.

Por otro lado, son los dos equipos que lideran el renglón de más goles anotados y menos goles recibidos, por lo que se espera un partido de alto nivel.

El América es el líder de anotaciones con 23 goles anotados, seguido por La Máquina con 21. Mientras que Cruz Azul acumula 7 goles en contra, el que menos recibe, y América 10 anotaciones.

El plan del América

El América busca mantener el plan que lo ha llevado a los primeros lugares de la tabla: aferrarse al estilo de juego que le gusta a Solari y que ha traído críticas en el entorno del equipo.

Pues su fútbol es contundente y para muestra está la tabla de posiciones de la Liga MX. Entonces, no creemos que el equipo dirigido por el argentino vaya a cambiar su forma de juego.

¿Cómo quedó el último clásico?

El último Clásico Joven fue una muestra de la rivalidad de estos dos equipos y la paridad que pueden mostrar en el partido del fin de semana.

Se enfrentaron en la Jornada 12 del Torneo Guardianes 2020 en un partido muy intenso, pero ninguno pudo adelantarse en el mercado.

Un empate a cero que dejó un mal sabor de boca por las situaciones en ofensiva que se vieron en el encuentro.

No se descarta ver un partido similar en el próximo compromiso pautado para el sábado a las 21:05 hora del centro de México. Dos equipos con mucha calidad y jerarquía que no le regalarán nada al rival.

Cabe destacar que el clásico se disputará sin público por la contingencia de la pandemia del Coronavirus.

