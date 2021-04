En La Laguna hace un calor delicioso que me encanta: Michelle Renaud

Michelle Renaud comentó en una entrevista con EL Siglo de Torreón que ha venido en varias ocasiones a la Comarca Lagunera y si hay algo que disfruta al estar por acá es el calor.

“La Laguna me encanta, he ido muchas veces de trabajo y a bodas. Me parece hermosa la región, los laguneros son súper lindo y allá hace un calor muy delicioso que a mí me encanta”, sostuvo.

La artista habló del éxito de la novela Quererlo todo, la cual termina este domingo y enseguida Michelle se enfocará a descansar ya que no sabe que le depara el destino a nivel profesional.

“Es una historia que me encanta. El proyecto se me hizo muy fugaz, lo disfruté tanto que me hubiera gustado que continuara. Ha sido una novela que empezó fuerte y terminó fuerte, el final estará buenísimo, ya lo verán”.

