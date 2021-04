Sticky Fingers de The Rolling Stones cumple 50 años

El movimiento pop art Andy Warhol también irrumpió en la escena del rock mundial al haber hecho la portada de Sticky Fingers, uno de los discos más icónicos de la banda de rock británico The Rolling Stones, que el día de hoy cumple 50 años desde su lanzamiento.

"Para empezar la portada es increíble porque la hizo Andy Warhol, de hecho, el disco original tenía un zipper de verdad, era un ‘close up’ a las partes íntimas de alguien, y esa cremallera se podía bajar, pero era muy difícil poder transportar porque el cierre dañaba los otros discos, entonces eventualmente se tuvo que quitar y se hizo la versión sólo con una foto", comenta El Cha!, bajista de Moderatto.

Aunque la portada, que fue considerada una obra de arte por muchos, fue bien recibida en el mundo, España fue la excepción, pues la portada original fue censurada por la dictadura de Franco y reemplazada con una portada llamada Can of fingers, diseñada por John Pasche y Phil Jude, en ella salían de un bote de mermelada unos dedos pegajosos.

El álbum producido por el estadounidense Jimmy Miller, debutó en el número 1 de las listas de los álbumes más vendidos de Billboard, el 23 de abril de 1971, y por la crítica internacional es considerado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Además, fue el disco en el cual por primera vez la banda dio a conocer su ya legendario logo, el cual también es uno de los más famosos del mundo, porque cualquiera que vea una lengua roja inmediatamente sabe que se trata de The Rolling Stones.

Por otro lado, también marco el inicio de una nueva etapa de la agrupación, con la entrada del guitarrista Mick Taylor como miembro oficial de los Stones, al remplazar a Brian Jones. Taylor es considerado como uno de los mejores guitarristas en todo el mundo, incluso leyendas como Slash han comentado que él ha sido su ejemplo e inspiración a seguir.

El Cha! reconoce cómo The Rolling Stones no buscó parecerse a The Beatles, por lo que hicieron a hacer cosas conceptuales que involucraban más el bajo y la batería.

"The Rolling Stones estaban siendo como más rockeros, estaban dejando de lado esto de querer ser The Beatles, de hacer cosas conceptuales y más complicadas, ellos en ese momento decían, nosotros no somos eso, somos un grupo más de canciones de rock. De hecho, fue como un regresar a lo que fueron en sus inicios, con mucho más bajo y batería, aquí ya no está Brian Jones que era una parte importantísima de la banda", explica el músico también integrante de Fobia.