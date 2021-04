Despido de Rubens Valenzuela no fue por lesiones: Guillermo Almada 

Después de una semana de que Santos Laguna diera a conocer el despido del preparador físico uruguayo Rubens Valenzuela, el entrenador Guillermo Almada descartó que los motivos de su salida estén relacionados con las lesiones que sufrió el equipo esta temporada.

“Rubens hizo un gran trabajo, no está en cuestionamiento las lesiones porque casi todas en su gran mayoría han sido por accidentes no controlables (...) una gran cantidad de cosas que hemos sufrido. El aspecto que influyó aquí fue indisciplinario y no hay otra cosa”, dijo en conferencia de prensa

Sin dar detalles sobre la falta cometida por Rubens, aseguró que los éxitos conseguidos esta temporada también son debido al trabajo que él realizó con ellos.

“El es parte de todo este proceso, de todo lo que hemos pasado, es un profesor con una gran capacidad. Cuando uno a uno pasa una línea, hay resortes que uno tiene que tomar y lamentablemente lo tuvimos que hacer, es muy doloroso para nosotros, porque tenemos una gran relación. Nada tiene que ver con su capacidad y el tema de las lesiones”.