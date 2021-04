Muere a los 19 años Terrence Clarke, gran promesa de la NBA

Según información recabada por la ESPN, el vehículo que Clarke conducía se saltó un semáforo en rojo a alta velocidad y chocó con otro que iba a girar hacia la izquierda. Después golpeó un poste de luz y una pared. El accidente quedó registrado en cámaras de videovigilancia y el jugador falleció en el hospital de Northridge como consecuencia del impacto.

“El incidente fue capturado en un video de vigilancia. Chocó con otro vehículo que se estaba preparando para dar vuelta a la izquierda. Impactó contra ese vehículo, chocó contra un poste de luz de la calle y finalmente dio contra una pared de bloques. Fue trasladado al Hospital Northridge y luego fue declarado fallecido como resultado de la colisión”, detalló el medio deportivo.

Clarke anunció el mes pasado que estaba ingresando al draft de la NBA de este año y que había firmado con Klutch Sports.

La temporada pasada, Clarke jugó en los primeros siete partidos para los Wildcats, pero fue marginado por una lesión en el tobillo que lo mantuvo fuera hasta el final de la temporada contra Carolina del Sur. Terminó el año promediando 9.6 puntos.

"Estoy absolutamente destrozado esta noche", dijo el entrenador de Kentucky, John Calipari, en un comunicado. "Un joven que todos amamos acaba de perder la vida demasiado pronto, uno con todos sus sueños y esperanzas por delante. Terrence Clarke era un niño hermoso, alguien que llenaba la habitación con su personalidad, sonrisa y alegría. La gente gravitaba para él y escuchar que lo hemos perdido es simplemente difícil de comprender para todos en este momento".

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt