Tania Rincón muestra sus mejores pasos en Las estrellas bailan

El pasado lunes 19 de abril comenzó el proyecto Las estrellas bailan, dentro del programa Hoy. Varias celebridades de la música, la actuación y la conducción han dejado sus labores, por un momento, para mostrar sus mejores pasos junto con algunos miembros del matutino como Paul Stanley y Lambda García.

Una de las participantes es la presentadora Tania Rincón, quien habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su labor en este proyecto, en el que le tocó bailar reguetón con Paul el martes 20 del presente mes, acaparando buenos comentarios pese a que no es un ritmo que domine, ya que se siente más identificada con la salsa.

"Recibí la invitación por parte de la producción de Hoy. Me encantó, se me hizo genial que dentro del matutino se implementara este segmento, que será de 11:00 de la mañana a 12:00 del día, es decir, la última hora de Hoy; esto será de lunes a viernes.

"Estamos ahorita con risas y demás, pero al final es una competencia en la que todos queremos ganar, entonces cuando me topo a los compañeros en los ensayos veo que lo hacen todo con mucha garra e intensidad. Siento que esta actividad me ayudará a perder mi peso después del parto", comentó vía telefónica.

De acuerdo con la nacida un 15 de diciembre, de lunes a jueves bailarán dos parejas distintas y será el viernes el día en el que alguna de ellas quede fuera de la competencia.

"Estoy contenta de estar con compañeros tan profesionales como Lourdes Munguía, Michelle Vieth o Mariana Echeverría. Les platico que los viernes serán de nominación y expulsión. Los jueces (Lolita Cortés, Andrea Legarreta y Latin Lover) serán quienes nos califiquen, pero el público tendrá la última palabra".

Dentro de Las estrellas bailan figura el lagunero Pablo Montero. Rincón opinó sobre él que es un excelente intérprete, pero no sabe cómo se desempeñará al mover el cuerpo.

"Me enteré de Pablo ya casi al arranque de este proyecto. Montero es muy bueno cantando, no sé si bailando", comentó Tania.

Rincón externó que se ha preparado bastante para ser parte de Las estrellas bailan, ya que evidentemente desea triunfar. Sabe que la tiene difícil, sin embargo, hará todo lo posible por destacar.

"He practicado muchísimo. La semana antepasada arrancamos los ensayos. Al final termina hasta doliéndote el cabello porque el pelo también se mueve y es parte de la coreografía. Fíjense que luego me veía en los ensayos y decía 'lo hice superbién', pero luego me grababa y me decía 'no manches, me veo supertronca', y es que hemos estado tan guardados por la pandemia que luego ya uno ni bailaba porque se acabaron las fiestas", sostuvo.

Por otro lado, Tania se mostró agradecida con la producción de Hoy por la oportunidad que le dieron de suplir a Andrea Legarreta unos días.

"Me sentí muy contenta y agradecida de que me abrieran las puertas. Por el momento no tengo contemplado integrarme al programa, solo estuve supliendo. Volveré, pero por Las estrellas bailan, únicamente por eso".

Sobre la pandemia, la conductora que recién trajo a este mundo a la pequeña Amelia reveló que por momentos llegó a desesperarla, sin embargo, comprendió que no lograba nada estresándose tanto.

"Fíjense que sí pasé momentos muy ansiosos. No entendía lo que pasaba, se cancelaron muchos proyectos de trabajo. Tenía enojo y frustración. Fui comprendiendo lo que iba pasando, les juro que muchas veces no quería ni quitarme la pijama porque no lo veía necesario, pero luego entendí que tenía que verme bien para sentirme bien.

"Me puse a hacer ejercicio y hasta me embaracé, ahora sí que me van a decir que no perdí el tiempo en la pandemia. Cuando me embaracé de Patricio (su primer heredero) pues me salía a caminar, estaba haciendo actividades y con Amelia, por la pandemia, pues el embarazo lo viví prácticamente en casa", puntualizó.