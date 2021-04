Intensifican la seguridad vial en Gómez Palacio

Con el fin de prevenir accidentes de fatales consecuencias, la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, intensificó la revisión de las medidas de seguridad para los conductores de motocicletas.

Con dicha medida las autoridades pretenden disminuir los accidentes relacionados con dichos vehículos.

En los últimos días se han presentado diversos percances, algunos de ellos con pérdida de vidas humanas como los registrados la noche del 14 de abril en bulevar Ejército Mexicano y Lerdo de Tejada donde el conductor de una motocicleta perdió la vida; el segundo registrado la noche del domingo 19 de este mismo mes en la carretera Gómez Palacio-Jiménez y bulevar El Cereso donde una mujer que viajaba como acompañante perdió la vida; y el más reciente ocurrido el pasado miércoles 21 de abril en calzada Carlos Herrera y Valle del Guadiana.

En los dos primeros percances los conductores y acompañante no portaban cascos de seguridad.

Asimismo, en los últimos días se han registrado diversos accidentes donde se han visto involucrados motociclistas que han resultado lesionados y donde ha prevalecido la falta de precaución y exceso de velocidad.

Por lo anterior, las autoridades de vialidad determinaron intensificar los operativos de revisión de las medidas de seguridad que deben cumplir los conductores de dichos vehículos, tales como portar casco de seguridad que incluye a su posible acompañante, no viajar más de dos personas en una unidad, no llevar niños ni bultos, así como no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los influjos del alcohol y no realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo su integridad Física y la de su acompañante.

Se aclaró que la medida no es recaudatoria, por lo que solamente se aplica sanción económica por no usar su equipo de seguridad y cuando la persona es reincidente en las faltas.