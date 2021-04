Universidades en La Laguna ven regreso difícil pese a vacuna antiCOVID

Las universidades que integran la Comunidad de Instituciones de Educación Superior en La Laguna (Cieslag) consideran difícil que se dé un regreso a las aulas antes de que concluya el semestre, pese a que recién inició la vacunación docente y a que en Coahuila el semáforo de riesgo epidemiológico está en verde, y sobre todo por la baja respuesta que se ha registrado en aquellos planteles donde ya se ha dado un regreso.

"Algunas instituciones públicas han hecho ya en el país el regreso voluntario de alumnos y aquí también en Coahuila, en Torreón, pero estamos viendo en pláticas que la respuesta ha sido baja", comentó José Luis Zapata, director del Tec Laguna.

Zapata detalló que entre el tiempo que tarda la vacuna en generar anticuerpos, lo que considera tardaría todo el mes de mayo, solo quedaría el mes de junio, ya que para julio inicia el periodo vacacional, "entonces hablar de que se va a regresar este semestre es muy difícil".

Sobre el caso de los docentes que no deseen vacunarse dijo: "no puede reclamar que no puede ir porque no se vacunó siendo que se le dio la facilidad. El que está en riesgo es él", aclaró.

El director del Tecnológico consideró además que el regreso bajo una "nueva normalidad", es decir, con un sistema híbrido, estará supeditado en la decisión de los alumnos.