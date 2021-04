Mía Rubín celebra sus 16 años de vida

Mía, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, cumplió 16 años rodeada de amor y apapachos de su familia, quienes a través de redes sociales le han expresado su cariño y admiración.

La conductora de Hoy posteó una fotografía de Mía que acompañó con un emotivo mensaje en el que le recuerda cómo con su llegada le cumplió uno de sus mayores sueños, ser mamá.

"¡Dulces 16 princesa Mía!. ¡Qué emoción tan grande celebrar tus 16 años de vida mi amor! Te lo he dicho una y 1000 veces, celebro cada segundo de tu dulce existencia... Anhelaba tanto ser mamá, ¡te soñé tantas veces! Y el buen Dios nos premió por partida doble y nos envió a dos seres hermosos y llenos de magia... Primero con tu llegada, le diste un sentido a nuestras vida que jamás imaginé. Y después tu hermosa y adorable hermanita Nina...

"¡Uff! No cabe duda de que Dios nos ama. Agradezco tu dulce mirada que sonríe y habla sin hablar, tu sonrisa que me hace sentir que todo está bien, que vale la pena seguir adelante pase lo que pase y que quizás no lo hemos hecho tan mal en el aprendizaje de ser papás.

"Agradezco tu bondad y capacidad de sorprenderte y valorar y agradecer los regalos de la vida, esos que el dinero no compra... Agradezco a la tierna, curiosa y paciente bebé, que me enseñó a ser mamá... Agradezco también a la dulce, alegre, coqueta y juguetona niñita que no paraba de cantar, sonreír y proteger a su hermanita... Y agradezco hoy por la bella jovencita, llena de madurez y bondad, que se mantiene dulce y alegre, que sabe ser agradecida, empática y generosa", dijo.

