Reprocha regidora alza en deuda pública en Matamoros

La regidora Lizeth Irungaray González reprochó el que se haya "disparado" la deuda pública del municipio de Matamoros, la cual asciende a 57 millones de pesos; en tanto que el tesorero, Agustín Jaime Sifuentes, contestó que parte del pasivo fue heredado por anteriores administraciones.

Fue en la sesión de Cabildo, celebrada hace unos días, cuando se presentó el informe financiero correspondientes a la cuenta pública 2020, en donde la regidora, pidió la palabra para pronunciarse ante el considerable aumento de la deuda y cuestionó al alcalde Horacio Piña el haber denunciado a su antecesor Juan Carlos Ayup Guerrero por haber acumulado un pasivo por el orden de 8 millones de pesos, cuando él tiene una cuenta por 57 millones de pesos.

Además, resaltó que parte de esa deuda son los 7 millones de pesos que corresponden al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuyas aportaciones se les descontó a los trabajadores, pero no se entregaron a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). "Quiero recordarle al presidente Horacio Piña que, por 8 millones de pesos, de deuda que dejó el pasado presidente municipal Juan Carlos Ayup Guerrero, lo denuncio penalmente , entonces si hoy fuera el último día de su administración sería denunciarlo por 57 millones de pesos y no lo digo yo, lo dice su tesorero en el estado financiero, esperando que estas cuentas de verdad sean reales y que no estén maquilladas y que no estemos hablando de más de 57 millones de pesos de deuda y con esto queda claro que nuevamente demuestra Horacio Piña la incapacidad de gobernar nuestro Matamoros". Hay que resaltar que durante el desarrollo de los puntos del orden del día, hubo una confusión ya que luego del pronunciamiento que hizo la regidora, el secretario del Ayuntamiento Salvador Vega de León, le pidió que a los integrantes del Cabildo, que de solicitar su intervención, se hiciera relacionado con el punto a tratar, puesto que previamente se abordó el tema del dictamen de la cuenta pública del correspondiente al mes de marzo, pero hubo un error puesto que se debió tratar el informe financiero anual, por lo que la regidora volvió a pedir la palabra para hacer el mismo señalamiento relacionado a los 57 millones de pesos de deuda.

En esa segunda participación fue cuando luego de pedir la explicación al alcalde Horacio Piña, le cedió su lugar al tesorero Agustín Jaime Sifuentes quien manifestó que, de ese pasivo 20 millones de pesos correspondían a un crédito contratado por administraciones anteriores con la empresa Teletec, (encargada de la modernización del alumbrado público) y otra cuenta que ya se tenía con Banobras.

Dijo que además por la pandemia se había tenido una reducción en los montos de las participaciones, que fue de cerca de 20 millones de pesos, lo que había afectado la operatividad de la administración municipal y que en lo que se refiere al ISR, se había logrado un convenio de pago el 4 de abril, para hacer un esfuerzo y "tratar de regularizar la situación", aunque reconoció que si se hicieron las retenciones a los trabajadores.

"Hemos sido de todo conocimiento está situación tan difícil, en la cual nos ha afectado financieramente, más sin embargo hemos tratado de administrar los recursos de la mejor manera".

Luego de la explicación que dio el tesorero, la regidora Liseth Irungaray les reviró, manifestándole que, que de acuerdo al cuadernillo que se le entregó la deuda con Banobras asciende a 20 millones de pesos y los 37 millones restantes son cuentas a corto plazo, por lo tanto, se tiene que pagar en lo inmediato.

Luego de la exposición de ambos, se sometió a votación para la aprobación del estado financiero el cual se dio en sentido positivo con 10 votos a favor y 5 en contra.