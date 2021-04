Multarán por escombro en San Pedro

El departamento de Parques y Jardines de San Pedro procederá a la aplicación de las multas a aquellas personas que no han retirado escombró o materiales para construcción que se encuentren al exterior de los domicilios y que obstruyan el libre tránsito de las personas.

Como se recordara hace unos meses se implementó el programa "Ordenemos San Pedro", con el objetivo de brindar una mejor imagen de cada una de las colonias de la ciudad, por ello, se solicitó a los ciudadanos que tuvieran escombro en el exterior de sus viviendas lo retiraran, lo cual tuvo muy buena respuesta.

Un gran número de sampetrinos que recibieron la notificación por parte del Ayuntamiento, acataron de manera inmediata y en los tiempos que se le solicitaba; retirado el escombro de las calles y las banquetas, generando una mejor imagen de no solo en las colonias de la periferia, también en áreas céntricas de la ciudad.

No obstante a la buena respuesta de parte de la ciudadanía, un porcentaje de las personas que fueron notificadas, no han acatado las indicaciones, por lo cual, al no cumplir en los tiempos, el departamento de Parques y Jardines estará aplicando los procedimientos de multas.

Reiteraron que es importante que retiren su escombro del exterior de su vivienda, una vez que hayan concluido con la obra que estaban realizando, para facilitar el paso de las personas, además de crear una buena imagen, por eso se hace la recomendación a aquellas personas que se les envió notificación que cumplan con ello para evitar sanciones.