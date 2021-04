Llevan a adultos mayores por su dosis a Matamoros

Con el apoyo y solidaridad de algunos ciudadanos fue posible que un matrimonio de adultos mayores, originario de Torreón, recibieran la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de Matamoros, incluso si no pueden recibir la segunda dosis en ese municipio, consiguieron que se les considere en los grupos pendientes de vacunar en otra ciudad de la región.

Y es que la dosis que se les aplicó es de la farmacéutica Sinovac, pero el problema es que en Matamoros, están por terminar con la aplicación de la segunda dosis, pero los voluntarios pidieron el apoyo a la coordinación de la Secretaria del Bienestar Región Desierto, para que se les considerara en el municipio de Madero o San Pedro, en donde está pendiente una segunda etapa de la vacunación de refuerzo, para aquellos que por alguna circunstancia no atendieron el primer llamado y acudieron semanas después de iniciada la primer campaña.

Se trata de Luisa García y Tomás Rodríguez de 73 y 71 años, respectivamente, quienes tienen su domicilio en el ejido La Unión de Torreón y platicaron que, en un primer momento no les fue posible acudir a los puntos de vacunación, ya que él es velador y sale de trabajar por la mañana, además su esposa tiene dificultad para caminar y no había forma de trasladarse a las sedes programadas para la inoculación y cuando por fin pudieron hacerlo les dijeron que no podían ser vacunados.

Ayer se presentaron al Centro de Convenciones de Torreón, ya que les queda cerca de su domicilio, con la esperanza de recibir el antiviral; primero les dijeron que si, incluso se les facilitó una silla de ruedas para que la señora pudiera accesar al lugar, pero luego las autoridades educativas les dijeron que no era posible ya que las dosis a aplicar en ese lugar estaban destinadas únicamente para los maestros.

Al enterarse de la situación unas personas se ofrecieron a trasladarlos a Matamoros, al tiempo de solicitar el apoyo ante las autoridades de Salud, así como con la coordinación de la Secretaria del Bienestar en la Región Laguna, para que fueran inmunizados.

Después de algunos minutos de espera finalmente las dos personas pudieron recibir la primera dosis, incluso el personal médico y militar acudió hasta el automóvil para vacunarlos ya que la señora no tuviera problema en desplazarse hacía la cancha del CBTIS 196, que fue donde se instaló el módulo.