Sin evaluación, 16 mil estudiantes en La Laguna de Coahuila

A casi ocho meses de que inició el ciclo escolar 2020-2021, hay 16 mil alumnos de educación básica en la región Lagunera de Coahuila que no han podido ser evaluados por sus docentes debido a que se ha tenido con ellos comunicación intermitente o prácticamente inexistente, lo que dificulta que se les pueda asignar una calificación numérica en cada trimestre.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, indicó que de esta cifra son alrededor de 2 mil niños, niñas y adolescentes con quienes se perdió totalmente la comunicación. La funcionaria comentó que el 80 % de los alumnos en dichas situaciones habitan en el municipio de Torreón y que algunos de los factores podrían obedecer a que los estudiantes no tienen conectividad a internet, aunado a la crisis económica por la que atraviesan sus tutores que les impide dotarlos de las herramientas necesarias para que continúen su educación desde casa. También se suma el hecho de que en muchas familias han vivido pérdidas de seres queridos por el COVID-19 y/o situaciones de contagios que impiden a los alumnos participar en las clases a distancia.

"Este número de alumnos no ha enviado los trabajos, no ha enviado las actividades, entonces el maestro no cuenta con evidencias, no cuenta con suficientes elementos para poder asignar una calificación aprobatoria, pero tampoco reprobatoria, recordemos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, emitió lineamientos para evaluar en este contexto de pandemia", detalló.

Según la SEP, con quienes se tenga comunicación intermitente o prácticamente inexistente no se podrá asignar una calificación numérica en cada trimestre hasta que se tenga contacto con los padres y madres de familia y haya condiciones para la valoración del educando.

Dentro de los criterios para la evaluación de los aprendizajes, la Secretaría de Educación Pública señala que en el caso de los estudiantes con quienes se mantenga comunicación y participación intermitente se deberá registrar en la boleta de calificación "información insuficiente" y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica. En el caso de los alumnos con comunicación prácticamente inexistente se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda "Sin información" y cancelar el espacio de la calificación numérica con un guion. Rentería Medina aseguró que "en un futuro muy cercano" habrá condiciones para poder trabajar con estos estudiantes de forma semipresencial.

Se ha tenido comunicación intermitente o prácticamente inexistente. *La coordinadora de Servicios Educativos comentó que la localización de estos estudiantes será un gran reto, por lo cual será muy importante el trabajo que se desarrolle en la recién instalada Mesa de Educación. *'Ya que ahí estarán autoridades oficiales, autoridades sindicales, el Gobierno del Estado, autoridades de salud, estarán representados también los padres de familia y entre todos tenemos que tomar las mejores decisiones', apuntó.