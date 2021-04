Aprueba Cabildo de Lerdo solicitud del Congreso local sobre Bienestar Animal

El Cabildo de Lerdo aprobó por unanimidad la solicitud enviada por la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado para modificar la Constitución Política Duranguense en favor del respeto y bienestar animal.

No obstante, los integrantes del Cabildo manifestaron en la sesión que no tuvieron en tiempo y forma la información referente al decreto respectivo, los antecedentes y motivos, por lo que varios demostraron no comprender de qué se trataba. Este hecho fue minimizado por el secretario del Ayuntamiento, quien de manera práctica refirió a los regidores que se trataba de una solicitud del Congreso para lo cual la aprobación del Cabildo era más un trámite que un tema de debate.

Intervinieron regidores de Morena, de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional quienes no contaban con el decreto, al cual tampoco se dio lectura, sólo a los artículos que habrían de ser modificados.

Fue el regidor Ángel Luna quien ante la polémica que comenzaba a generarse por la falta de información al respecto se ofreció a mandarles el decreto vía WhatsApp, mismo que no obstante, pudo haber sido enviado previamente por el secretario del Ayuntamiento al ser él quien sometió a votación la petición del Congreso.

Finalmente por unanimidad del Cabildo se realizó la aprobación del decreto No. 523, en el que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, específicamente los párrafos quinto y sexto, donde se establece el respeto a los animales, garantizando la protección, bienestar, trato digno y respetuoso de los mismos, donde la Ley determinará las conductas prohibidas y las sanciones aplicables por actos de maltrato y crueldad.

Lo que se pretende es que la Constitución de Durango reconozca a los animales como seres sintientes, que por su naturaleza son sujetos de responsabilidad común y que por ello toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales.

De este modo, las autoridades estatales y municipales garantizarán la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso de los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. La Ley determinará las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.

De este modo, los animales también son seres sintientes porque experimentan dolor, ansiedad y sufrimiento, físico y psicológico, cuando se les mantiene en cautividad o se les priva de alimento, por aislamiento social, limitaciones físicas o cuando se les presentan situaciones dolorosas de las que no pueden librarse. "Son conscientes de sí mismos y de lo que les rodea. No son máquinas, no son cosas", justifica está iniciativa legislativa de Durango.