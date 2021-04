Wendy Guevara, de 'Las Perdidas', recuerda violación que sufrió a los 10 años

Hace unos días la influencer y artista viral, Wendy Guevara, quien se dio a conocer mediante un video titulado 'Las Perdidas', habló sobre el abuso sexual que sufrió a los 10 años.

Con el video, Wendy busca, según su historia, llegar a miles de personas que han vivido por lo mismo que ella para ayudarlos a seguir adelante y superar la traumante experiencia.

"Yo me fui ese día a dormir con mis primos, era tiempo de Navidad y entonces en esa colonia, todo lo de atrás eran obras negras en construcción… mi hermana tenía un compañero de clases... recuerdo mucho que mis primos siempre me decían 'eres jotito' y después de tiempo estábamos recogiendo cosas, y recuerdo mucho que el chavo me llevó a un lugar y me dijo 'tú vente conmigo', pero él ya era mayor de edad. Yo traía un pantalón de pechera de tirantes, entonces mi tía me acababa de bañar y cuando me hizo esto, él me quitó mi ropa y me penetró, a mí me dolió mucho, yo no sentía placer", narró.

Más adentrada en la historia, Wendy cuenta que su primo los descubrió cuando el abusador le estaba arreglando su ropita, por lo que él salió corriendo con su tía y le contó lo que había pasado.

Al preguntar a Wendy la versión de su primo, ella le explicó cómo habían ocurrido las cosas y le descubrió sangre en su parte trasera, yendo rápidamente con la familia del individuo, peleando y llamándole a las autoridades.

“Mi tía fue con un cuchillo a pelear con la señora (madre de Moy, su abusador)", explicó.

También recordó lo traumante que fue para ella ver cómo el oficial de policía inspeccionó su cuerpo para detectar señales de abuso.

"Yo decía, no manches, mi papá me va a regañar", pensó al verlo cerca de las oficinas donde lo revisaban.

Para finalizar, Wendy aclaró los comentarios que le hacían cuando la noticia de su abuso se dio a conocer, pues algunos usuarios atribuyen su transexualidad a la experiencia que vivió.

"Yo les quiero decir que tengan cuidado con sus hijos, que platiquen mucho con ellos y que les tengan la confianza para que ellos les pueda decir si algún día alguien les hace algo", finalizó.