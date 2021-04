Aseguran que ella es la mamá de los cuatro hijos de Ricky Martin

Eglantina Zingg, actriz y profesionista, ha sido durante varios años la principal 'sospechosa' de ser la madre biológica de los cuatro hijos de Ricky Martin por su gran parecido.

Hace poco menos de una semana Zingg compartió una fotografía en Instagram junto al puertorriqueño, despertando nuevamente los rumores.

“Te quiero un mundo. Que lindo verte siempre”, escribió en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eglantina Zingg (@eglantinazingg)

Los hijos de Ricky Martin están conformados por Valentino y Mateo de 12 años de edad, Lucía de 2 y Renn de apenas un año.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, es de las declaraciones que ha dado Ricky cuando se le cuestiona sobre la 'surrogate'.