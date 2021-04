Seis actores que exceden expectativas con cada una de sus películas

Hay actores que destacan porque siempre ofrecen una gran interpretación no importa de qué película se trate o qué papel estén enfrentando. Siempre se superan; para deleite de sus fans y los críticos del arte.

Estos son algunos actores que no dejan de sorprender y cada nueva ocasión en que aparecen en pantalla, parece que su trabajo es aún mejor que el anterior.

Tom Hardy

Comenzó con pequeños papeles y poco a poco se fue abriendo paso en Hollywood, hasta lograr protagónicos destacados. Incluso en cintas cuestionables como ‘Venom’ o ‘Capone’, siempre lo hace bien. Pero cintas como ‘Warrior’, ‘Inception’ o ‘Locke’ demuestran su gran talento.

Margot Robbie

Parece que fue ayer cuando sorprendió a todos en ‘The wolfof Wall Street’ y desde entonces, no ha dejado de hacer grandes cosas. No será tan memorable en ‘Terminal’, ‘Dreamland’ o ‘Whiskey Tango Foxtrot’, pero sí que lo es en ‘Birds of prey’, ‘I,Tonya’, ‘Focus’ o ‘Bombshell’, entre otras.

Daniel Kaluuya

El mundo lo conoció en serio con su protagónico en ‘Get out’, pero no era el inicio de su carrera. Fue, eso sí, el punto de partida de muchas grandes actuaciones, que de paso le han ganado varios premios. Entre sus proyectos están ‘Black Panther’, ‘Widows’ o ‘Judas and the Black Messiah’.

Rachel McAdams

Esta actriz canadiense sabe cumplir con tino cómico en el género o abordar con seriedad y compromiso cintas más dramáticas, haciéndola una gran intérprete en toda ocasión. ‘Morning Glory’, ‘Spotlight’, ‘State of play’, ‘Red eye’, ‘Disobedience’ o ‘The notebook’ son ejemplo de ello.

Nick Robinson

En la profesión desde temprana edad, lo vimos en la serie ‘Melissa & Joey’ o la película de Disney ‘Frenemies’ antes de dar el salto a Hollywood, como proyectos como ‘Jurassic World’, ‘The 5th Wave’, ‘Everything, everything’ o ‘Love, Simon’, y recientemente la miniserie de Hulu, ‘A teacher’.

Hailee Steinfeld

Una de sus primeras actuaciones, ‘True grit’, le ganó una nominación al Oscar y desde ahí su carrera ha ido en ascenso. Sus papeles secundarios como en ‘Ender's Game’ o ‘Pitch Perfect 2 (y 3)’, se volvieron protagónicos, como en ‘Bumblebee’, ‘The Edge of Seventeen’ o la serie ‘Dickinson’.