'Por Triángulo Dorado se incluye a Durango en alerta', señalan tras advertencia de EUA

La alerta de viaje que emite el departamento de Estado de los Estados Unidos, donde llama a no visitar entidades como Durango por la pandemia de COVID-19, así como por la inseguridad, es injusta ya que se generaliza al estado por la situación específica de la zona del Triángulo Dorado, consideró el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

"Siempre el departamento de los Estados Unidos ha contemplado a Durango como una zona de riesgo, pero se refieren, yo lo platiqué con el anterior embajador de los Estados Unidos aquí en México, que fue uno de los últimos estados que visitó antes de dejar esa responsabilidad, y le quedó muy claro que Durango, pues por ser parte del llamado Triángulo Dorado, está en esa condición, pero que no es el estado en sí”, indicó.

El pasado martes, el departamento de Estado emitió una alerta de viaje sobre México donde llama a no visitar el país, en la que se incluye a Durango. “Queda claro que Durango capital es una de las ciudades, junto con La Laguna, es de las zonas más seguras del país. Si hay alguna zona que por razones históricas, por la situación geográfica, pues se considera que puede ser de riesgo, eso no quiere decir que sea el estado en general. Por esa región que tenemos que forma parte del Triángulo Dorado se le ubica al estado, pero no así a las principales ciudades de nuestra entidad”, defendió el gobernador.

Dijo que el mismo embajador reconoció que es un tema que se tiene que ver al interior, “que efectivamente era injusto generalizar”, ya que es un esquema que se ha venido manejando desde hace tiempo. “Él se comprometió, lamentablemente ya dejó esa responsabilidad”.

Refirió que el propio embajador caminó por la ciudad de Durango y percibió un ambiente de seguridad, “por eso estamos seguros de que es un detalle que no va a desalentar ninguna inversión ni mucho menos, siguen viniendo extranjeros a Durango, esta semana nada menos se firmó un acuerdo con una empresa de los Estados Unidos que va a invertir en Durango, tanto en La Laguna como aquí mismo en la capital”, concluyó Aispuro Torres.