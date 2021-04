El cambiar algunos hábitos, ha sido la clave para el “Mudo” Aguirre, tener un mejor rendimiento con Santos Laguna en la Liga MX. El de San Pedro de las Colonias, agradeció a sus compañeros los consejos recibidos.

“Hubo partidos antes, en el que yo me sentía mal anímicamente” confesó Eduardo, quien también apuntó “pero tuve el respaldo de varios compañeros como Carlos Acevedo, que me dio mucha confianza”

El llegar todavía más temprano a los entrenamientos, asistir regularmente a terapias, también al gimnasio para fortalecer sus músculos, fueron situaciones claves para físicamente sentirse mejor en las prácticas y encuentros.

“Igual Hugo Rodríguez, también me ha arropado bastante, él confía mucho en mi, eso fue parte de lo que nunca me desanimé, aparte de mi familia, que siempre me está apoyando, estoy agradecido con ellos”.

Aceptó que al escuchar las críticas por su falta de gol, optó por desinstalar redes sociales y apartarse de ellas, para que no se le metieras ideas a la cabeza y lo afectaran, aunque ha sido un torneo de crecimiento, con menos minutos que en el Apertura 2020.

