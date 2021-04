Buscan pena máxima para feminicida de Mili en Matamoros

Apelarán la sentencia de 23 años y nueve meses de prisión que dictó el Tribunal Superior de Justicia a Eduardo Saldaña, responsable del feminicidio de la niña María Milagros, de 2 años de edad, del municipio de Matamoros, Coahuila.

La madre de la pequeña, Carolina Ramírez, consideró que la resolución no es justa, por lo que interpondrá un recurso de apelación para buscar que al feminicida se le aplique la pena máxima de 50 años de cárcel.

"Quiero que sepan que no estoy de acuerdo en la sentencia emitida. Quiero recalcar que era una niña de dos años y no se me hace justo lo que hicieron. Sí, efectivamente el fallo fue a favor porque sí pude comprobar que él fue quien la agredió, pero por lo visto para el Tribunal no fue lo suficiente para emitir una sentencia mayor. Voy a apelar y les haré ver a los jueves que yo no soy igual que ellos, que yo sí tengo sentimientos... Vamos a hacer todo esto por la vía legal, yo les voy a volver a demostrar todo lo que él hizo y cuál es la sentencia que se merece", declaró ayer por la mañana.

Por su parte, Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en Incide Femme A.C., indicó que como sociedad civil organizada están observando "con lupa" el accionar de las autoridades. Explicó que el Tribunal de enjuiciamiento no recurrió a ciertas herramientas hermenéuticas y tampoco aplicó la perspectiva de género.

Citó como ejemplo los principios de convencionalidad y constitucionalidad. "En la constitución te habla de categoría sospechosa en el artículo primero. ¿Qué categoría sospechosa?, pues el hecho de que la niña es mujer, pero aparte por su edad pertenece a estos grupos vulnerables. Las estadísticas nos dicen que los niños de 0 a 5 años mueren, básicamente por violencias ejercidas en su familia; esa es una categoría sospechosa que el Tribunal tuvo que haber observado y no vimos que lo hiciera porque nunca lo invocó", detalló.

Lamont Martínez comentó que tampoco se invocó alguna convención de Belém do Pará, además de que no se recurrió al principio pro persona y a la interpretación conforme.

"No echaron mano de ninguna de estas herramientas que les hubieran llevado a tener una sentencia que hoy tuviera a la familia conforme. En vez de eso, van a hacer que la señora Deysi Carolina y su familia hagan una vueltezota para llegar al siguiente procedimiento que va a interponer ella para encontrar justicia. Sí sabemos que en el Poder Judicial hay personas que hacen sentencias muy buenas, como lo acabábamos de ver con el caso de la señora Cristela Soto, pero en este caso no fue así. El colegiado, que está formado por tres personas, podría haber emitido diferente y fue por unanimidad, los tres estuvieron de acuerdo en que a él se le dieran 23 años; creo que eso es profundamente doloroso para la familia, pero además es un mal mensaje para la sociedad porque entonces ¿qué garantía tienen?, si sabemos que los niños que más mueren son esos, de 0 a 5 años, y que es por violencias ejercidas al interior de las familias y que se castiga con 23 años", destacó.

La decisión tomada por la familia de la pequeña Milagros, mejor conocida como Mili, fue dada a conocer ayer y con este recurso de apelación se espera que el Tribunal rectifique el fallo. Más adelante se dará a conocer cuáles dependencias y equipos de abogados estarán participando en este proceso legal.