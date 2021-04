Sufren comercios del Centro de Torreón por falta de agua

Entre 60 y 100 pesos diarios deben gastar trabajadores de la zona Centro de Torreón para poder comprar garrafones con agua potable y realizar sus actividades de limpieza, sanidad y de consumo, toda vez que desde hace meses sufren de falta de agua potable en la zona que va de la calle Múzquiz a la calle Zaragoza, en la avenida Presidente Carranza.

La situación es especialmente notoria en algunos comercios en los que se tienen ventas de abarrotes, de producción de químicos para el hogar y hasta consultorios médicos, mismos en los que se requieren de acciones constantes de aseo instrumental y de lavado de manos, entre otras.

"Por ejemplo, nosotros traemos el agua en garrafones, porque la utilizamos tanto para lavar instrumental, para aseo del consultorio, para el baño, entonces todos los días y dos veces al día, en la mañana traemos los garrafones y en la tarde también… Nos retrasa tanto en el trabajo, la limpieza, porque si se pueden fijar, está todo sucio, todo aterrado, entonces eso sí nos atrasa también en el trabajo, en nuestros pendientes", afirma Brenda Triana Delgado, médica que consulta sobre la zona.

Precisamente en el consultorio de la doctora Triana, que además cuenta con una farmacia al lado, se organizan desde hace varias semanas para colocar una cisterna de al menos mil litros de capacidad debido a que los propietarios del negocio no han encontrado otra solución a la falta de agua de parte de las autoridades municipales.

El Siglo de Torreón realizó un recorrido ayer por el sector y recibió comentarios de empleados de una tienda de abarrotes y de un negocio de fabricación de químicos para el hogar, en ambos casos manifestaron los inconvenientes de no tener el suministro adecuado, pero de sí recibir de forma puntual el recibo de parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

"Nada de agua, no hay un chorrito ni siquiera en la madrugada, nos están cobrando por el aire, de plano tuve que estar comprando agua y llenando ese tanque, pero sí, es una desesperación porque desde que empezó el año estamos batallando y no vemos nada de respuesta. Me he cansado de hablar al Simas, la verdad es que no le veo caso de estar gastando mi tiempo, desgraciadamente uno tiene que estar gastando de más por la ineptitud del Gobierno", reclamó otro de los comerciantes del sector, quien pidió omitir su identidad ante el temor de sufrir alguna represalia de la autoridad.

