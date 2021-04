Acuden con regidores de Lerdo para solicitarles medicamentos

El regidor priista, José Padilla Saldívar, informó que hay muchas personas que se acercan a los regidores del Ayuntamiento de Lerdo para solicitarles apoyo en materia de salud, quienes llegan con recetas que les dan en el IMSS o ISSSTE, donde se las surten debido a las carencias o desabasto. Añadió que el problema se da desde inicios del 2019.

Padilla indicó que hay personas que llegan a su cubículo o al de sus homólogos a pedir ayuda para adquirir medicamentos como insulina y para quienes padecen de presión arterial o algún padecimiento de cáncer. El regidor consideró que el incumplimiento de las recetas en las instituciones de salud es hasta de un 40 por ciento, lo que obliga a los derechohabientes a comprarlos por fuera y destinar cantidades que no les alcanzan.

Calificó como un grave error del Gobierno federal el desaparecer el Seguro Popular debido a que cubría muchas de las necesidades de salud de los más necesitados, ahora el que opera es el seguro del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pero dijo desconocer cómo opera.

El regidor del PRI lanzó un llamado a la Federación para que destine recursos a las instituciones de salud y garantice los medicamentos necesarios, pues es un derecho de todos los mexicanos.

"Tristemente nos han comentado algunos adultos mayores que sí les llega la pensión que otorga el Gobierno federal pero se ven obligados a invertir ese recurso en el medicamento que anteriormente no había necesidad porque el Seguro cumplía al 100 por ciento y en caso de que no lo tuviera se subrogaba a través de unas farmacias para cubrir la necesidad, pero ahora no están cumpliendo y la persona tiene que comprar la medicina que es muy costoso", dijo.

Padilla Saldivar comentó que lo que se puede hacer es seguir exigiendo al Gobierno federal que destine mayor presupuesto para las instituciones de salud.