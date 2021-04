Solo una será la mejor en los premios Óscar

El domingo 25 de abril se llevará a cabo la edición número 93 de los premios Óscar, tras dos meses de retraso por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el medio Variety, la ceremonia se realizará como si fuera una película. Los productores explicaron a la prensa internacional que la entrega contará con una estética de cine, se transmitirá en 24 "frames" por segundo y con un formato panorámico, emplearán encuadres más típicos de una cinta que de la televisión.

La gran fiesta de la Academia cambió de sede, del Dolby Theatre a Union Station, la estación de trenes de Los Ángeles. Los nominados y sus acompañantes tendrán que portar cubrebocas, únicamente podrán quitárselos cuando estén frente a las cámaras.

En este 2021, las nominadas a Mejor película son: The Father, Judas and the Black Messiah Judas, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Aquí le decimos cuáles están en plataformas y en los cines.

El padre llegó desde hace unas semanas a los cines de la Comarca Lagunera. "Está buenísima", dijo el joven Miguel Ramírez a El Siglo de Torreón en una visita a Cinépolis Cuatro Caminos que se realizó para captar asistentes que fueron publicados en la sección Nosotros.

En la cinta Anthony Hopkins encarna a "Anthony", un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza a todas y cada una de las cuidadoras que su hija "Anne" (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa.

Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. "Anne" sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.

Judas y el mesías negro es una historia real que gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido "Panteras Negras", del líder y activista negro Fred Hampton. Hasta ahora no ha llegado a los cines de la región.

GRANDES HISTORIAS

Mank es una "Biopic" sobre Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guion escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, antes de morir en 2003.

Gary Oldman, Amanda Seyfried, Arliss Howard, Charles Dance y Tom Burke conforman el elenco del largometraje, dirigido por David Fincher, que puede verse en Netflix.

La cinta Minari ha dado de qué hablar en los últimos meses. Es una producción norteamericana de orígenes coreanos. Varios críticos la han alabado; hay quienes aseguran que podría dar la sorpresa y ganar la estatuilla a Mejor película.

El largometraje, dirigido por Lee Isaac Chong, cuenta la historia de "David", un niño coreano-americano de siete años cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano.

Nomadland, otro de los filmes nominados a Mejor película, no ha arribado a las salas locales hasta ahora. Chloé Zhao es quien dirigió la cinta que presenta la historia de una mujer que después de perderlo todo durante la recesión se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana.

Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.

¿CUÁL GANARÁ?

Promising Young Woman (Hermosa venganza) es un largometraje dirigido por Emerald Fennell en el que actúan Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Adam Brody y Laverne Cox.

La gente conocerá la historia de "Cassie", quien tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Ella tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables. Minari, Nomadland y Hermosa venganza se encuentran en cines locales.

Sound of Metal, disponible en Amazon Prime, narra la historia de un joven baterista de una banda de música que comienza a perder la audición.

Esta película tiene talento mexicano, ya que los ingenieros de sonido y mezcladores del filme, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés son orgullosamente aztecas.

En el catálogo de Netflix figura The Trial of the Chicago 7, filme dirigido por Aaron Sorkin. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt y Jeremy Strong lo protagonizan.

En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional.

Su arresto se produjo a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales -manifestaciones, movimientos ciudadanos, impulso de los derechos civiles- que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos.

¿Dónde están?

El padre: Cines locales. Judas and the Black Messiah Judas: No ha llegado a cines locales. Mank: Netflix. Minari: Cines locales. Nomadland: Cines locales. Promising Young Woman: Cines locales. Sound of Metal: Amazon. The Trial of the Chicago 7: Netflix.