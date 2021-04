Habrá documental de Estudios 'Rockfield'

"Rockfield: The Studio on the Farm" (en español, Rockfield: El Estudio en la Granja) es el próximo documental a estrenarse el próximo 14 de mayo por Abramorama, que relatará el legado de uno de los estudios de grabación más importantes en la historia de la música.

"Rockfield" fue en sus orígenes una granja ubicada al sureste de Gales, Reino Unido, convertida en un estudio-residencial por los hermanos Kingsley y Charles Ward, siendo el primero de su tipo en el año 1965. Fue hasta inicios de la década de los setenta, que comenzaron a tener más peso y éxito dentro de la industria musical, comenzando a trabajar con personalidades como Queen, Black Sabbath, Robert Plan, Annie Lennox, Coldplay, Oasis y muchos más. Dicha cinta incluirá entrevista con distintos músicos como Chris Martin y Robert Plant, junto a testimonios de intérpretes como Ozzy Osbourne y Liam Gallagher que se abrieron a compartir algunas de sus experiencias en los estudios. Ozzy y Tony de Black Sabath relatan su experiencia ensayando "Paranoid" en 1970 "Nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. No dijimos 'Ya sé, vamos a inventar el heavy metal!' Sólo pasó". Por otro lado, Liam Gallagher y Paul Arthurs de Oasis, discuten sobre el caos que sucedió dnetro del estudio (como era de esperarse) por dificultades de entendimiento entre Noel y Liam mientras grababan "(What's the story) Morning Glory" en 1995. "Mi argumento sería '¿Qué estás haciendo, tomando 900 malditas tomas para hacer un maldito riff de guitarra cuando deberías estar en el maldito pub conmigo' por favor", dijo el vocalista. La inspiración para hacer dicho documental le llegó a Hannah Berryman después de ver "Muscle Shoals", donde cuentan la historia del famosos estudio en Alabama, pensando en qué otro tendría una historia verdaderamente inusual y comparable. una historia verdaderamente inusual y comparable. Relata también cómo fue ver el estudio por primera vez: "No podía creer lo desaliñado que estaba. Todavía lleno de animales: vacas, gallinas, perros y la familia que todavía vivía ahí de una forma muy parecida a como lo habrían hecho cuando era una granja. Pero los estudios eran increíbles. Todos constuídos de una manera bastante hogareña a lo largo del tiempo". Se produjo de una manera casera tardando cinco años. "¡Con suerte, refelja el espíritu de Rockfield!". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste