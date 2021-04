Advierten con bloqueo de no resolver problemática

Habitantes de la colonia Rincón La Joya de Torreón advirtieron que realizarán bloqueos en la carretera Torreón-Matamoros durante esta semana a menos de que se tenga una respuesta de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante las suspensiones de energía que sufren por obras de una empresa contratista.

Señalaron que fue durante el martes en la mañana cuando los empleados de una compañía constructora arribaron a la avenida Del Canal y ejecutaron diversas excavaciones debido a la falta de pericia, de planos y de un proyecto de obra dañaron cableado subterráneo de la CFE y dejaron sin suministro eléctrico a decenas de familias de los alrededores.

Durante la tarde arribó a la zona un vehículo con inspectores de la empresa eléctrica para analizar lo ocurrido, pero lejos de ofrecer una solución se les indicó a los vecinos que la reparación debía correr a cargo de la propia empresa contratista, aunque con ciertos requisitos que debían cumplirse para evitar transgredir leyes federales.

Durante el resto de la tarde del martes los vecinos de la zona siguieron sin energía eléctrica, lo que ocasionó la pérdida de alimentos en refrigeradores, así como inconvenientes por el calor y la imposibilidad de utilizar ventilación.

"Vamos a cerrar porque nadie nos toma en cuenta, los de la comisión dicen que no pueden hacer nada, pero tampoco dejar hacer nada a los de la empresa, luego los del Municipio no han venido, ahí están todos los hoyos y traen corriente los cables que se quedaron ahí, puede pasar un accidente… Lo que más nos apura es la luz, queremos que esté aquí alguien que arregle cuando estas personas hagan algo mal, ya no queremos estar con este calor así, toda la comida echada a perder", reclamó ayer miércoles uno de los habitantes del sector.