Se juega sin mexicanos el Zurich Classic 2021

Hoy se pone en marcha en Avondale, Lousiana, el Zurich Classic of New Orleans del PGA Tour, en la que los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, no tomarán parte en la competencia.

El torneo que se juega en parejas, reparte 7 millones 400 mil dólares para los ganadores. En el 2019, el certamen fue ganado conjuntamente por el norteamericano Ryan Palmer y el español Jon Rahm, ya que en el 2020, fue cancelado por la pandemia. Ambos pegarán hoy por el tee del hoyo 1 a las 12:57 horas locales (11:57 de Torreón), junto al dúo conformado por el inglés Justin Rose y el sueco Henrik Stenson. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zurich Classic of New Orleans (@zurich_classic) Se espera que tanto el "Turco" Ancer como el tapatío Ortiz, tomen parte en el Valspar Championship, a jugarse entre los últimos días de abril y los primeros de mayo en la Florida. El Zurich Classic, es el único torneo por parejas del calendario del PGA Tour, el cual además, se disputa en dos modalidades de juego, que lo hace entretenido para los espectadores y a la vez, para los mismos golfistas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zurich Classic of New Orleans (@zurich_classic) Durante la primera ronda (jueves) y la tercera (sábado), se juega en bola baja, es decir, se contabilizará en cada hoyo el mejor resultado de cada pareja, mientras que para segunda (viernes) y cuarta (domingo) ronda, se disputa en golpe alterno, donde los jugadores se alterna desde el tee de salida los impactos, es decir, a uno de los integrantes de cada pareja, le tocará el primer golpe de todos los hoyos impares y al otro, de los pares.