Guerreros de Santos tienen en sus manos el pase a la liguilla

A falta de dos jornadas para que culmine el torneo Guardianes 2021, los Guerreros del Santos Laguna marchan en el quinto lugar de la clasificación, pero dependen de sí mismos para meterse a la liguilla de forma directa.

Con victorias este lunes ante Pachuca y el domingo 2 de mayo ante Puebla, los pupilos de Guillermo Almada finalizarían en el tercer o cuarto puesto, por lo que asegurarían su pase a los cuartos de final.

Pero Santos incluso podría empatar ante Pachuca y seguir teniendo el boleto directo en sus manos, pero todo dependería de los resultados de Puebla y Monterrey. Un empate o derrota de "La Franja" ante Pumas o que los Rayados pierdan ante Tigres le darían a los Guerreros la oportunidad en la última jornada.

6 JUEGOS seguidos de Liga MX tiene Santos Laguna sin vencer a Pachuca como visitante.

Pero también León está peleando por entrar de forma directa a cuartos de final. El actual campeón de la Liga MX suma cinco victorias consecutivas y está en sexto lugar con 23 puntos; mañana visita a Mazatlán FC y el sábado 1 de mayo recibe a Gallos Blancos.

Con menos posibilidades está el Atlas, que es séptimo, con 22 unidades; recibe a Chivas el sábado y visita al Necaxa el viernes 30 de abril.

HA SIDO UN TORNEO DIFÍCIL, DICE RONALDO PRIETO

Los Guerreros pretenden dar un golpe de autoridad en la Bella Airosa el próximo lunes. Así lo expresó ayer el volante albiverde, ahora habilitado como medio de contención, Ronaldo Prieto.

Y es que "Roni", que reapareció el domingo anterior con Santos, tras recuperarse de un esguince cervical a principios de mes, considera que a pesar de las ausencias por diferentes temas los albiverdes cuentan con un gran plantel para buscar la calificación directa.

"Ha sido un torneo difícil por las bajas y las lesiones que nos han pegado, pero creo que el equipo se ha comportado y ha sabido trabajar cada fin de semana. Es lo que hacemos a diario, nos 'matamos' en los entrenamientos y lo reflejamos en la cancha, así que estamos buscando un lugar en la liguilla", dijo ayer de manera virtual.

El veracruzano con pasado en la Jaiba Brava advirtió que están conscientes de lo que se juegan en las próximas dos fechas, pero primero enfocados en Pachuca, ya que obteniendo un buen resultado darán un auténtico golpe de autoridad.

"Como cada fin de semana, hay cosas por mejorar, pero creo que el grupo es muy unido y trabajador, todos sabemos las cosas que nos hacen falta y es lo que nos hace trabajar. Esperamos conseguir los tres puntos para cerrar el torneo contra Puebla y buscar el pase a la liguilla", añadió.

Dijo que en caso de no poder lograr el pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano, él de manera particular no lo vería como un fracaso y en caso de buscarlo en el repechaje lo harían con toda esa intención, porque ya es otro torneo.

"Debemos tratar de hacer bien las cosas para buscar el título, porque este grupo sueña con disfrutarlo y para eso trabajamos a diario", señaló el elemento de 24 años, que lleva 11 partidos como titular y casi mil minutos en la cancha.

En el tema personal, aceptó que en el actual torneo ha jugado bastante con los verdiblancos, pero siempre con la mentalidad de aportar y hacer bien las cosas, de la mano de lo que el cuerpo técnico quiera.

"Este es el resultado de lo que uno trabaja, escucho mucho lo que dice el Profe (Almada) para tratar de llevarlo a cabo, para estar ayudándole al equipo".

HABLA DE SU LESIÓN

Prieto se dio tiempo para hablar de la lesión sufrida en el cuello tras el balonazo recibido en la Perla Tapatía el pasado 4 de abril ante las Chivas Rayadas.

El esguince cervical grado uno, que lo obligó a pasar una noche en el nosocomio de la capital jalisciense, fue superado por el nacido en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por lo que ante Toluca el pasado domingo realizó un gran partido en la media de contención junto a Alan Cervantes.

De lo sucedido aquella tarde en el Akron platicó: "fue un golpe fuerte en el que no reaccionaba, no me acordaba del momento, pero luego en video ya vi cómo sucedió todo, pero de ahí en fuera desde que volví en mí me sentí bien, incluso en la noche que pasé hospitalizado".

Agregó que ya no ha tenido problema y aunque entrenó varios días por superado, se reintegró de lleno con el grupo con normalidad, por lo que espera junto a los albiverdes cerrar con todo el Guardianes 2021.