Contentos más no satisfechos en TKD

- México continúa activo en cuanto a los logros internacionales en el TKD, luego de que en el Open de España, María del Rosario Espinoza consiguió la medalla de plata y Carlos Sansores el bronce.

La sinaloense venció en la primera ronda a Urgence Mouega de Gabón por 9-7, y después derrotó en los cuartos de final a la española Elisabeth Piedras por 12-9.

En la semifinal eliminó a la también local Adriana Hernández por 14-2, y en la final cayó ante la croata Doris Pole por 10-8, y para así quedarse finalmente con el subcampeonato en la categoría de menos de 73 kilos.

"Me sentí bien en esta competencia y teníamos muy claro que es lo que se debía trabajar en este Abierto, en el sentido de que no importaba que competidora tuviera enfrente sino aplicar lo que se trabajó en el CNAR, y creo que las cosas salieron aunque también salieron detalles que debemos de mejorar. Me voy contenta por el resultado, por los combates que he hecho y eso me da ritmo de combate ya que en Europa es otro estilo. Además estoy haciendo puntos y eso me pone muy feliz", declaró Espinoza.

Por su parte, Carlos Sansores pasó la primera ronda bye, y en la siguiente venció al croata Iván Sapina por 13-12 para avanzar a las semifinales y asegurar medalla.

En la semifinal el quintanarroense cayó contra el croata Pasko Bozic por marcador de 10-9 dentro de la categoría de más de 87 kilogramos.

"Hubo muchos sentimientos encontrados ya que fue un año de no poder pisar un tatami de manera oficial en competencia, sin embargo, pudimos regresar con muchos ánimos y muy contentos", mencionó Sansores.