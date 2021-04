El Deportivo Tapia es bicampeón en LBEyP

na sólida actuación de su staff de lanzadores y el ataque temprano para tomar una ventaja que nunca perderían, llevó al Deportivo Efraín Tapia a coronarse campeón de la temporada "Primavera 2021" de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, al vencer el pasado domingo al equipo Vías Férreas Laguna por blanqueada de 9 carreras a 0.

El "Trabuco" dirigido por Gregorio "Goyo" Tapia, jugó como se debe disputar una final: con fuerza y determinación, obteniendo así el bicampeonato en la categoría de Primera Fuerza, ya que durante la campaña anterior se coronaron bajo el nombre de Provistock - Tornillos y Más. Fue un justo premio para una escuadra que dominó durante prácticamente toda la temporada, manteniendo un duelo muy parejo ante Astros por el liderato del standing, pero el cierre del Deportivo Tapia fue mucho mejor y por ello arrasaron durante los playoffs, primero al superar a Ferrovías por 8 a 1 y posteriormente consiguiendo la lechada en la gran final, por lo que solamente admitieron una carrera en los juegos de mayor importancia.

Decenas de aficionados asistieron a presenciar el encuentro en las gradas del céntrico campo 16 de la Unidad Deportiva Torreón, disfrutando cada pitcheo y apoyando a su respectivo equipo, lo que demuestra que la añeja y tradicional Liga de Empleados sigue generando bastante expectativa entre los laguneros.

MADRUGAN

El Deportivo Efraín Tapia saltó con todo al terreno de juego y en el inicio del duelo anotó una carrera: Ulises Lozano Cervantes sonó sencillo al derecho, se robó la segunda base y con sencillo al central, obra de Juan Mario Pérez, Ulises le puso la primera rayita al marcador. En la segunda entrada, los del Deportivo Efraín Tapia, aprovechando que una de las más fuertes cartas del pitcheo de Vías Férreas Laguna no traía mucho en su brazo de lanzar, anotaron otras 3 carreras, posteriormente, en la cuarta fincaron otras 4 anotaciones para darle rumbo definitivo al juego, mientras que los bateadores de Vías Férreas, por más esfuerzos que hacían, no pudieron descifrar los lanzamientos del lanzador enemigo, el exVaquero Laguna Alejandro Ramírez Álvarez, que con labor de 8 entradas en blanco y apenas 4 hits permitidos, se alzó con la victoria y salió en hombros del ruedo.

El doctor Cuauhtémoc Correa Cantú relevó una entrada, le pegaron un hit y no le hicieron carrera; por Vías Férreas, Alan "El Oso" Guerrero abrió el duelo, estuvo sobre la lomita durante 2 entradas, le dieron 7 imparables, le anotaron 5 carreras y fracasó en el intento, el zurdo Ricardo Sandoval Medina entró al relevo, lanzó 5 entradas, le pegaron 4 hits, le anotaron 4 carreras, mientras que Arturo López Briceño lanzó un inning de relevo, le pegaron un hit y no le anotaron carrera. Finalizó el duelo desde el cerrito Diego Valverde Sánchez, con una entrada de relevo, no permitió hit, ni carrera.

Por el Deportivo Efraín Tapia, Alan Rauda Hernández pegó cuadrangular solitario, Fernando Rodríguez Téllez, con par de dobles, produjo 3.

4 CARRERAS anotó el Deportivo Efraín Tapia durante la cuarta entrada en un rally definitivo.