Consejos para obtener un crédito hipotecario siendo joven

La economía pone muy difícil la emancipación de los hijos, cada vez es más complicado que la gente joven acceda a un crédito hipotecario. Sin embargo, no es imposible. Algunas entidades financieras sí ofrecen productos de financiación para viviendas dirigidos a menores de 35 años.

Una vez terminado los estudios, y con la suerte de haber encontrado un puesto de trabajo, el siguiente paso que la mayoría de los jóvenes quieren dar es adquirir una vivienda en propiedad. Con la mente puesta en comenzar a pagarla cuanto antes para así terminar con las cuotas con buena edad, la búsqueda de financiación se posiciona como un objetivo claro.

No es fácil encontrar la entidad bancaria que facilite un crédito hipotecario con tipos de interés que no sean abusivos y plazos de amortización coherentes. Sin embargo, algunas instituciones gubernamentales y bancarias cuentan con líneas de apoyo y programas para facilitar el acceso a un préstamo hipotecario o a una vivienda en propiedad. Asimismo, la renta de departamentos es una fórmula muy recurrente que permite el alquiler con acceso a compra.

Dificultades para acceder a un crédito hipotecario

Los jóvenes, aun cuando hayan conseguido un puesto de trabajo estable y con una buena nómina, seguirán teniendo la mayoría de las puertas a la financiación hipotecaria cerradas. El principal inconveniente serán los posibles ahorros acumulados, que al llevar tan pocos años en el mercado laboral suelen ser insuficientes.

Es entonces cuando se cae en el círculo vicioso del alquiler, que se lleva parte de ese dinero necesario para ahorrar con el que realizar la entrada a una vivienda, habitualmente del 20% del valor total del inmueble. Por lo tanto, para comenzar desde ya a tener posibilidades de acceder a este tipo de créditos, se deberá poseer un buen sentido de la administración y cultura del ahorro.

Por último, hay que destacar la importancia de la información. Un valor que no se ofrece gratuitamente ni se localiza fácilmente, es una dificultad añadida a todo este proceso para lograr el objetivo final de obtener el préstamo sobre una hipoteca. Informarse bien facilitará conocer los gastos adicionales, los impuestos, la necesidad de contar con una asesoría legal, el proceso de escrituración, el tipo de agencia inmobiliaria más conveniente. Si se dominan todos estos elementos, se obtendrá una imagen general de la situación, con lo que se sabrá cuándo, dónde y en qué condiciones hay que pedir este crédito.

El ahorro, una dura prueba para los jóvenes

En una edad que se vive más en el presente que en el futuro es muy complicado conseguir los ahorros necesarios. Sin embargo, hay que valorar su importancia y llevar a cabo el esfuerzo si lo que se quiere es tener una vivienda en propiedad. El ahorro debe convertirse en una costumbre, una planificación que lleve a organizar las finanzas con un objetivo claro en la mente; comprar una casa.

Si es posible, lo correcto es que el 20% de la nómina vaya directamente a una cuenta ahorro. Si se puede más, mejor, pero no es recomendable menos para obtener el crédito antes de los 35 años. Se trata de reunir el suficiente dinero para dar el 20% del precio de la casa en el momento de la compra.

Los créditos, el elemento fundamental

Es el crédito el que definitivamente proporcionará la herramienta que se requiere para adquirir un inmueble. En este sentido, hay que tener presente que el pago de la mensualidad no debería superar el 30% del sueldo. Si se elige una mayor cantidad para pagarlo antes, es muy posible que aumente el endeudamiento, lo más aconsejable, por tanto, es administrar el presupuesto de forma óptima desde el principio.

Una vez se tiene claro cuál es la parte del presupuesto mensual que se ha de dedicar al préstamo hipotecario, hay que saber qué tipo de crédito es el más conveniente. Por regla general, serán los propios bancos quienes ofrezcan la información y el asesoramiento necesario.

Por último, recordar que el historial crediticio esté impoluto es fundamental para que el banco ofrezca mejores condiciones y sea más sencillo adquirir el dinero para la compra de la vivienda.

En relación al asesoramiento

Es cierto que los bancos ofrecen asesoramiento sobre sus productos financieros, sobre las condiciones más o menos ventajosas de sus créditos hipotecarios. Sin embargo, no hay que olvidar que es una empresa, y vende sus productos, es decir, los que a ellos les interesan por ser más rentables y ventajosos a sus propios intereses, no a los del cliente. Como organización comercial tratará de vender un préstamo hipotecario que, con toda probabilidad, no será todo lo positivo que debiera para el peticionario.

Por este motivo, es aconsejable buscar asesoramiento y consejo en alguna agencia independiente. Un experto ofrecerá información fiable sobre todo lo que conlleva la compra de una casa; asesoramiento legal, financiero, hipotecario.

Si no se tienen los suficientes conocimientos, al entrar en el mundo de las hipotecas puede que se sienta confundido, saturado y se convierta en una víctima propicia para banqueros sin escrúpulos. La inversión en un asesor inmobiliario siempre es una buena acción, con toda seguridad al final de las gestiones se habrá ahorrado algo de dinero, y la firma se hará con todo atado a favor de su cliente, habiendo elegido la mejor opción.