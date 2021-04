Hilary Duff protagonizará secuela de How I Met Your Mother

Hilary Duff ya tiene un nuevo proyecto en puerta tras la cancelación del reboot de Lizzie McGuire por presuntas diferencias con Disney Plus, pues ahora la actriz protagonizará la secuela que prepara la plataforma de streaming Hulu de la exitosa serie How I Met Your Mother.

Así lo confirmó la propia artista a través de una entrevista con Variety en la que confesó que es para ella un honor ser parte del elenco principal de la próxima serie How I Met Your Dad, con los creadores de la producción original, Carter Bays y Craig Thomas, a bordo como productores ejecutivos.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de ‘Sophie’, señaló la también madre de tres hijos a la publicación.

Según adelantó Duff, How I Met Your Dad, abordará la vida de su personaje “Sophie”, una joven mamá que cuenta a su hijo la historia sobre su relación con su papá.

“La historia comienza en 2021, donde 'Sophie' y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, anticipa la descripción de la serie.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, showrunners de This Is Us y Love, Victor, serán los escritores y productores del programa que también contará con Hilary Duff como productora.

"Me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio. Estoy entusiasmada por unirme a la familia de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis zapatos del 6 y medio allí!", dijo.

Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha estimada de estreno de How I Met Your Dad ni los nombres del resto del reparto.