Publicación de Raiders sobre muerte de George Floyd provoca indignación en redes

El mensaje fue hecho en su cuenta oficial de Twitter, en donde se puede leer en una imagen “I Can Breathe” (Puedo respirar), en referencia a la frase que fue dicha en repetidas ocasiones por Floyd mientras estaba tirado en el suelo y el oficial presionaba su cuello "I Can't Breathe" (No puedo respirar).

El Tweet fue condenado por usuarios debido a que consideraban que no se podría considerar al racismo como un tema terminado.

Ante esto, Mark Davis, el propietario del equipo dijo que: “Quizás esto signifique que el equipo y la liga pueden dejar atrás a Estados Unidos y dejar de pintar a la nación como un infierno racista”.

