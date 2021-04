Fue fuerte y no reaccionaba: Ronaldo Prieto habla de su lesión tras balonazo

La jornada anterior disputó los 90 minutos con los Guerreros. Y es que Ronaldo Prieto, se encuentra totalmente recuperado de su lesión en el cuello, tras el balonazo recibido en la Perla Tapatía, el pasado 4 de abril ante las Chivas Rayadas.

El esguince cervical grado uno, que lo obligó a pasar una noche en el nosocomio de la capital jalisciense, fue superado por el nacido hace 24 años en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por lo que ante Toluca el pasado domingo, realizó un gran partido en la media de contención, junto a Alan Cervantes.

DRAMÁTICO MOMENTO SE VIVIÓ EN EL AKRON Ronaldo Prieto cayó noqueado sobre el terreno de juego tras recibir un balonazo en la cara durante el empate entre Chivas y Santos, lo cual provocó que fuera trasladado en ambulancia a un hospital#CentralFOX pic.twitter.com/CjBAKTtOgR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2021

De lo sucedido aquella tarde en el Akron platicó “fue un golpe fuerte en el que no reaccionaba, no me acordaba del momento, pero luego en video, ya vi cómo sucedió todo, pero de ahí en fuera desde que volví en sí, me sentí bien, incluso en la noche que pasé hospitalizado”.

Agregó que ya no ha tenido problema y aunque entrenó varios días por superado, se reintegró de lleno con el grupo con normalidad, por lo que espera junto a los albiverdes, cerrar con todo el Guardianes 2021.

