Ninel Conde se deslinda de los negocios de su esposo Larry Ramos

Ninel Conde ya reaccionó ante la detención de su esposo Larry Ramos y se desmarcó ante dicho suceso al dejar en claro que su relación con el empresario no es de negocios.

Ramos, quien es de origen cubano, fue detenido el pasado viernes por el FBI luego de que su esposa acudiera a los Latin American Music Awards. Se le acusa de violación por conspiración por cometer fraude postal y electrónico.

Por medio de un comunicado de sus representantes legales, la llamada "Bombón Asesino" aclara que la relación que tiene con él es personal y no de asociación de negocios.

"Es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota", se lee en el documento.

En octubre del 2020, la pareja contrajo matrimonio en la Ciudad de México, sin embargo, el empresario ya estaba siendo señalado por fraude a 200 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán y sus exrepresentantes, por un monto de 22 millones de dólares.

En la misiva que envió la también actriz de Como en el cine y Rebelde le desean a Larry que su situación ante la ley se pueda resolver en tiempo y forma.

"Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de ley". "Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos", remata el comunicado, señalando que la cantante no dará más declaraciones al respecto, por tratarse de un asunto que no le incumbe.

Trascendió que el esposo de Ninel, pagó ya una fianza para quedar en libertad, mientras su caso se resuelve en la corte, sin embargo no puede salir de Florida ni mucho menos de Estados Unidos.

A Ninel Conde le gustaría tener otro hijo

A principios de año, en medio de las playas en Cancún, y acompañada de su esposo, Ninel Conde hizo algunas confesiones a sus seguidores de Instagram, quienes la cuestionaron de diversos temas, entre ellos, si tenía el deseo de convertirse nuevamente en mamá. Ninel solicitó a sus fans, el 2 de enero del año en curso, que le hicieran las preguntas que quisieran, y entre los numerosos cuestionamientos, hubo uno que llamó la atención.

Le preguntaron desde cuándo no ve al hijo que procreó con su expareja Giovanni Medina, y que dónde estaba su hija, fruto de su amor con su exesposo Ari Tech. A la primer pregunta, Conde respondió que no ve a su hijo desde abril, y aseguró que lo extraña mucho.

La llamada "Bombón asesino" respondió con una fotografía (que después borró), si deseaba tener otro hijo. La respuesta causó sorpresa y revuelo entre sus seguidores, por lo que de inmediato la cuestionaron si estaba embarazada, pero Ninel dijo que no.

Su repentina relación y boda con Larry Ramos sigue causando polémica entre sus fans, por lo que los cuestionamientos sobre cómo surgió el romance, no se hicieron esperar. Entre sus confesiones estuvieron que su ahora esposo Larry es menor que ella 10 años, y que se conocieron de una forma inesperada, sin embargo, enfatizó, está muy enamorada y disfruta el inicio del 2021 junto a él. Lo que no respondió Ninel fue la medida de su cintura, ya que confesó que no se atreve a tomarse las medidas.