Demi Lovato pide perdón tras criticar 'menú light' en heladería

Luego de las críticas que recibió tras arremeter en contra de una nevería por tener un “menú light” y con ello, según sus palabras, promover los trastornos alimenticios, Demi Lovato se disculpó.

Esto después de que internautas la llamaran “estúpida” al señalar que el establecimiento de nieve de yogurt ubicado en Los Ángeles, The Bigg Chill, ofrecía ese tipo de opciones sin azúcar para las personas que padecen diabetes u otro tipo de condición que requiera su consumo.

A través de un video en Instagram, la intérprete de Dancing With the Devil dijo que “definitivamente sacó conclusiones precipitadas” al entrar a la tienda y “probablemente no debería haber ido” enfrentándose a la tienda de la forma en que lo hizo.

“Lamento haber recibido mal el mensaje”, mencionó. “Mis intenciones no eran entrar e intimidar a una pequeña empresa".

“Me apasiono mucho. Todos me conocen. Soy bastante luchadora y, a veces, mis emociones se apoderan de mí", señaló.

Y es que el fin de semana, la artista llamó “buitres” a los encargados de la heladería al considerar que impone estándares de belleza, incitando a los desórdenes alimenticios.

“Es demasiado difícil comprar un helado en The Bigg Chill cuando tienes que pasar por opciones de galletas sin azúcar antes de llegar al mostrador, Háganlo mejor por favor”, denunció Lovato en sus historias de Instagram.

Y añadió: “expondré los mensajes dañinos de marcas que perpetúan una sociedad que no sólo permite, sino que alaba los trastornos alimenticios”, escribió junto al hashtag #Dietculturevultures (“buitres de la cultura de la dieta”).

Ante esto, la marca de helados, que comenzó en 1986, negó las acusaciones en su contra al decir que: “No somos buitres de dieta” y señalar que ofrecen a sus clientes opciones de acuerdo a sus necesidades desde hace 36 años.

