No estamos juntos: Anuel AA y Karol G confirman su ruptura

Los reguetoneros Karol G y Anuel AA finalmente rompieron el silencio y decidieron revelar el estatus de su relación luego de que se hablara de una ruptura entre ambos desde meses atrás.

Y es que los artistas del género urbano tomaron sus redes sociales para confirmar lo que las especulaciones han venido anunciando: el final de su romance.

Por medio de una serie de historias de Instagram, Karol G compartió un sentido mensaje donde se refiere al tema y agradeció a su expareja por los casi tres años de relación que tuvieron.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos fueron una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos”, mencionó la intérprete de Bichota.

Asimismo, Karol G aseguró que nunca utilizó su relación con propósitos económicos como denunciaban algunas personas, y admitió que por algún momento trató de alejarse de las redes sociales para proteger su unión con Anuel.

“Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos (...) nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing”, comentó la artista.

Finalmente, Karol G agradeció a todos sus fans por ser testigos de esta relación y a la familia de su ex por el tiempo compartido.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras (...) el amor que sentimos por parte de todos durante estos tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con usted fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, concluyó la cantante.

Anuel también confirmó el fin de su noviazgo por medio de un Instagram Live, en el que dijo que el rompimiento se dio desde hace tres meses y medio y que desde entonces, cada uno sigue su camino.

“La realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo y tenemos una relación perfecta. No hay negatividad, no fue que si la vi con otro hombre o yo estuve con otra mujer”, mencionó el reguetonero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)