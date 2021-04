XCloud de Microsoft llega a dispositivos iOS y PC

Ahora que los videojuegos han dejado de limitarse a una consola, una TV o una PC, y podemos llevarlos con nosotros a cualquier lugar a través de nuestros dispositivos móviles. En ese sentido, Xbox diseñó un sistema que permite a los gamers jugar títulos en diferentes plataformas y guardar la partida en un equipo para continuarla en otro a través de xCloud que hoy está llegando a dispositivos iOS y PC.

El lanzamiento es relevante no solo por el hecho de que más personas podrán tener acceso a los servicios en la nube de Xbox sino porque, en un inicio la empresa había señalado que no le sería posible llevar xCloud a los equipos de Apple pues la compañía impide la descarga de software fuera de la App Store y no estaba dispuesta a aceptar las condiciones de la tienda de apps que, entre otros elementos, le pedía que enviara cada juego para su revisión.

Al final ambas empresas llegaron a un acuerdo y, a partir del día de hoy Xbox Cloud de Microsoft llega oficialmente a iOS y PC a través de los navegadores, Edge, Chrome o Safari. Eso significa que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder a diversos títulos de Xbox en iPhones, iPads y PC. Para ver la oferta de juegos es necesario acceder a la página de internet www.xbox.com/play y contar con una suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Están disponibles más de 100 títulos que se podrán jugar mediante un control compatible con Bluetooth o USB, o simplemente usar controles táctiles personalizados.

La mala noticia es que, por ahora, se trata solo de una versión beta bastante limitada, por lo que los jugadores que quieran jugar desde su dispositivo iOS deben solicitar una invitación y esperar para ver si los aceptan para ser parte de la primera fase de prueba. Al respecto Catherine Gluckstein, directora de xCloud de Microsoft dijo: "La versión beta limitada es nuestro momento para probar y aprender. Enviaremos más invitaciones de manera continua a los jugadores en los 22 países admitidos, evaluaremos los comentarios, continuaremos mejorando la experiencia y agregaremos soporte para más dispositivos. Nuestro plan es avanzar rápidamente y abrirnos a todos los miembros de Xbox Game Pass Ultimate en los próximos meses para que más personas tengan la oportunidad de jugar a Xbox de formas totalmente nuevas". Lo que vale la pena señalar es que el servicio ya está disponible para teléfonos y tabletas Android desde el año pasado.

¿Qué es xCloud?

En este servicio de Microsoft se presentan diversas ventanas incluyendo una con recomendaciones de juegos, cabe señalar que están disponibles todos los títulos de Xbox Game Pass Ultimate. Si se utiliza xCloud se pueden reanudar los títulos en donde se dejaron, es decir, si inicias una partida en tu teléfono y luego vas a la consola, no perderás tu progreso.

Microsoft creó este servicio con la intención de brindar a la comunidad de gamers la oportunidad de jugar títulos de consola Xbox de formas completamente nuevas. Esta opción llegó a México a través del programa Project xCloud Preview el 18 de noviembre de 2020 y ofrece acceso a una biblioteca de títulos seleccionados incluidos algunos de los favoritos de Xbox Game Studios como Minecraft Dungeons, Halo: The Master Chief Collection y Forza Horizon 4.

De acuerdo con Microsoft para poder tener una buena experiencia de juego a través de este servicio basta con tener 10 megabits de internet. También es posible jugar utilizando redes celulares, pero ahí el consumo de datos puede ser elevado. Para que los títulos de consola estén disponible en un smartphone Microsoft utilizó tecnología de cómputo en la nube de su plataforma Azure para, de manera remota, poder acceder a poderosos centros de datos en los que se procesa el juego. Es decir, es un proceso muy complejo el que tiene que sincronizarse al milisegundo para lograr ofrecer lo que xCloud está entregando.