Mueren dos en auto Tesla con piloto automático

Elon Musk ha defendido los sistemas de ayuda a la conducción de los vehículos de su compañía, Autopilot y Full Self Driving (FSD), al afirmar que no estaban activados en el Tesla Model S sin conductor que se estrelló el sábado, causando la muerte a sus dos ocupantes.

Mientras las autoridades estadounidenses investigan el accidente, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó en las últimas horas, en respuesta a los tuits de varios usuarios, que el mortal accidente del sábado en el condado de Harris (Texas, Estados Unidos) se produjo sin que el sistema Autopilot estuviese activado.

El controvertido empresario respondió al tuit de un internauta que cuestionaba un artículo sobre el accidente en The Wall Street Journal, y dijo que "su investigación es mejor que la de los profesionales" del periódico. "En estos momentos, el registro de datos muestra que Autopilot no estaba activado y este vehículo no tenía FSD", añadió Musk.

Aunque Autopilot es estándar en todos los vehículos de Tesla, FSD es un servicio que debe ser adquirido de forma adicional. A pesar de sus nombres, ninguno de estos sistemas permiten que el vehículo opere sin conductor, tal y como han denunciado diversas organizaciones.

Posteriormente, y también en respuesta a un tuit que señalaba que "100 personas murieron hoy en Estados Unidos en accidentes de carretera" y que "Autopilot/FSD es un intento de resolver esto de una vez por todas", Musk contestó: "Exactamente".

Mientras, dos agencias federales, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) y la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera (NHTSA, en inglés), así como las autoridades policiales de Harris, están investigando las causas del accidente.

Según han señalado las autoridades locales, en el momento del accidente, nadie se encontraba en el asiento del conductor. Los equipos de rescate descubrieron un cuerpo en el asiento del copiloto y otro en los asientos traseros.

El periódico "Houston Chronicle" identificó este martes a uno de los fallecidos en el accidente como el doctor William Varner, que trabajaba en el Centro Médico The Woodlands.