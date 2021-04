Por burocracia, derechohabiente del IMSS en Gómez Palacio teme que empeore su salud

Una derechohabiente del IMSS, a quien recientemente le detectaron tres tumores, teme que su salud empeore en medio de la tramitología que exige la institución de salud para su revisión por parte de un médico especialista y sobre todo para una posible cirugía.

Se trata del caso de Guadalupe Maldonado, quien desde el año pasado comenzó a presentar una serie de problemas de salud, que ante el temor de un contagio COVID-19, decidió tratarse con médicos privados, pero ninguno le daba un diagnóstico sobre su padecimiento.

Fue hasta el mes de enero que acudió a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 46 en Gómez Palacio ante el dolor intenso y la anemia severa que presentaba. En esa ocasión, le dieron un pase para que un gastroenterólogo la atendiera, pero su cita se la programaron para el 11 de marzo.

Durante su espera, los dolores regresaron y con ellos el miedo de que su situación empeorara, por lo que acudió con un médico particular, donde le detectaron un tumor en el intestino grueso, el cual era necesario retirarlo a la brevedad. Al llegar a su cita programada en el IMSS, el especialista le ordenó una tomografía, la cual le practicaron dos semanas después pero por su insistencia, puesto que "me traía a vuelta y vuelta y no me daban fecha".

Al ver que su cita no llegaba por parte del IMSS, acudió al módulo de Atención y Orientación al derechohabiente, donde le indicaron que parte de su expediente estaba extraviado, razón por la que su cita no llegó.

Al realizarle la tomografía, le descubrieron dos tumores más, pero hasta el momento el especialista no ha revisado los resultados, aunque se le programó cita para hoy miércoles, la cual espera sí sea verdad, "porque así me la hicieron hace unos días, pues el doctor no me atendió".

En su primera cita, Guadalupe le mostró los estudios realizados, sin embargo le solicitó realizarse otros más en la institución, bajo el argumento de que "aquí trabajamos de diferente manera", fueron las palabras del médico. En medio de la burocracia y el dolor, Guadalupe teme que su condición empeore, por lo que espera una mejor atención por parte de la institución.