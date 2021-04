El delantero del Guadalajara Oribe Peralta reconoce que su paso por el equipo no ha sido lo que se esperaba, no ha cumplido sus expectativas individuales y tampoco ha estado a la altura de lo que el grupo necesita, por lo que está apenado por lo mostrado hasta ahora en el campo.

"Los temas individuales son irrelevantes cuando perteneces a un grupo. Tienes que buscar estar en el mejor nivel, aportar desde donde toque porque a mí me han inculcado desde mi casa hasta la escuela, que siempre va el grupo por delante, el equipo en lugar de sobre salir uno mismo. Aun me siento en deuda, no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha".

Está claro en la responsabilidad que tiene, para lo que fue contratado y lejos de que aporte algo al grupo en lo interno, la meta era que hiciera goles, que se notara su presencia en el campo y eso no ha sucedido.

"Me trajeron acá para rendir deportivamente, está muy claro que no he tenido la participación que quisiera, pero si hay que dejar en claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo, porque eso es lo que más importa".

Sobre su futuro inmediato, señaló que le ha ofrecido la dirigencia rojiblanca participar en algunos departamentos en el club, pero todavía no lo tiene claro, ya que su contrato deportivo está vigente y lo cumplirá.

"Me siento bien para jugar, para competir, entonces después de eso tendré que analizar todo lo que venga. Chivas en su momento me ofreció una vez retirado, una oportunidad de trabajo en el área que me decida, me siento agradecido por eso pero no es definitivo y estoy disfrutando esto, porque se acaba y puede ser en cualquier momento. Aun puedo dar mucho dentro del campo".

Sobre las polémicas declaraciones de Uriel Antuna, Oribe comentó que: "Hablamos con él, solo para respaldarlo, que sabemos lo que está poniendo para el equipo y que unidos es como tenemos que sacar esto para adelante. No me tocó estar en esta situación, me tocó solamente que un sector de la afición me abucheara, recuerdo cuando llegué a Torreón", afirmó.