FBI detiene en Miami al marido de Ninel Conde, Larry Ramos

Ninel Conde una vez más se encuentra en el ojo del huracán y es que se anunció que su actual esposo el empresario Larry Ramos fue detenido por el FBI por fraude millonario.

De acuerdo con el programa Ventaneando, Ramos es acusado por más de 200 personas, que fueron víctimas de sus engaños y que fueron defraudados con 22 millones de dólares, entre las personas que invirtieron su dinero con él se encuentra la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers.

Larry y Ninel fueron detenidos en Estados Unidos el pasado viernes, luego de que la actriz y cantante acudiera la semana pasada a los Latin American Music Awards, en Miami, Florida.

Se ha dicho que también la mexicana fue apresada, pero que después se puso en libertad. Cinthia Velarde, una de las personas agraviadas, expresó para el programa que lidera Pati Chapoy, que ella demandó civilmente en diciembre del 2019 y la denuncia al FBI la puso en el 2020.

A pregunta directa de la periodista, que si a Larry le pusieron un grillete en el momento de su detención, la excompañera de trabajo de la llamada Reina de Corazones confirmó el hecho, pero que él pagó una fianza, pero no pude salir de Miami y que se encuentra en una casa. "No puede salir ni siquiera de Miami. Hoy (Ayer) el abogado no dará detalles de lo que sigue", expresó.

Velarde aseguró que el esposo de Ninel Conde era un experto en el engaño y que gracias a que convenció a Alejandra Guzmán en invertir, este usaba el nombre de la rockera para atraer más personas.